哈廸形容方向不一海中央打轉 希盟無法帶領國家前進

（吉隆坡17日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈廸阿旺指希盟政府各黨方向不一致，因而一直在海中央打轉，無法帶領國家前進。

“雖然有的政黨方向真誠，但掌舵人卻因為搭客的目的地不同而難以操縱船隻。”

他在其臉書專頁發文說，希盟政府中只有土著團結黨是代表種族人口最多的穆斯林黨員，但該黨在政府的規模並不大。

“由於還有其他務實自由主義、資本主義及社會主義概念的政黨，以致同船卻方向各異，有的甚至只是吃風（makan angin），完全沒有方向。”

他聲稱，當政府不依賴多元化社區中最強大且有影響力的政黨時，便將發生政權矛盾，以及產生與多元社會種族不相符的問題。

“因此，對要掌舵人逐一退位的聲音的出現，我們並不感到驚訝，因為旋轉的方向只會讓船隻一直停留在海中央，只要船不沉沒及沒人打沉船，旅程中會發生各種可能。”

哈廸阿旺表示，所有議員都由人民所投選，都代表多元社會的人民，也應該有反思人民和國家整體利益的責任，而非不顧慮多元社會而擁有自己議程，以及著重少數群體的利益。

他認為，穆斯林應該恢復穆斯林的團結以維護信仰，而非穆斯林則應該拒絕那些極端而又不知道地球在哪裡，也不知地球從何而來的人。

“這是在宗教、政治及經濟領域落實自由主義政府的命運，不論是資本主義、社會主義或務實主義，當物質財富與地位是唯一目標，最終將會陷入困境中，而不是向前邁進，甚至無視法律的至高無上。”