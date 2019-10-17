敦馬：專業化管理農地 小園主勿依賴翻種津貼

（吉隆坡17日訊）首相敦馬哈迪說，若小園主能夠改變思維，合併彼此的農地進行專業化管理，以及種植多種類農作物，就無需在政府將翻種津貼改成貸款一事糾結。

“若你們（小園主）只想繼續依賴政府的翻種津貼，不改變思維，那麼在翻種期間的這四至五年內沒有產出，你們未來也只能繼續依賴政府。”

他於今日為馬來西亞小園主公會主持第22屆兩年一度大會主持開幕時，針對馬來西亞小園主公會主席拿督阿拉薩早前的致詞，作出回應。

他強調，小園主若能夠合併農地並委任專業人士進行專業化管理，同時將一部分農地改成種植其他蔬果，那麼將能從中獲得更好的回酬。

“我相信，只要做到這兩點，你們也就不再需要'被迫'向政府貸款。”

阿拉薩在稍早前致詞時，指政府在上週五宣布的2020年財政預算案中，將原本的翻種津貼改為貸款，給小園主帶來諸多不便與弊端。

對此，馬哈迪強調，這是政府的新政策，因為他們不能再重複之前已被證實為不好的做法。

“我們不再需要翻種津貼，小園主可以靠自己自立自足。這是政府的願景，我們希望這樣可以縮小城鄉之間的收入差距。”

他也透露，有關小園主合併農地進行專業化管理，以及多元化種植的建議已經開始，只是農業部還在處理一些細節問題。

他相信，一部分小園主已經同意政府此舉，他們如今正在等待農業部的相關安排。

“我們已經要求農業部負責執行，例如在浮羅交怡就已經開始落實了。”

出席的包括全國小園主協會副主席米歐哈倫。