雖違自然不應視罪行 “自殺去罪案化”贏各界讚好









（芙蓉17日訊）自殺行為雖違反自然，但不應被視為“刑事罪行”，因此政府正研究“企圖自殺去罪案化”，贏得各界讚好！

律師及心理諮商師都認為，在刑事法典第309條文下（企圖自殺）被控的人都是自殺不遂的“倖存者”，心靈和精神上已非常脆弱才會自尋短見，既然能活下去，就應通過其他方式讓他們走出黑暗和振作，而不是加以提控及判罰。

一般上，一個人選擇結束自己的生命，可以由各種理由促成，最常見的因素之一就是精神疾病，如憂鬱症。

然而，不管任何因素構成自殺理由，在宗教而言自殺被視為一種罪，在道德上也被禁止。而我國法律上，企圖自殺列為刑事罪行，在刑事法典第309條文下，任何企圖自殺者都可被判處最高達1年監禁、罰款，或兩者兼施。

不過，隨著政府正通過總檢察署研討修正自殺相關條文，尋短者日後將有望不再被視為“罪犯”，並會獲得協助支持而不是被追究法律責任。

執業律師麥嘉強指出，政府能針對刑事法典第309條文（企圖自殺）踏出“去罪案化”的這一步，值得讚許，畢竟一個人若不是生活走入困境，或飽受精神疾病困擾，是不會想要結束自己的生命的。

“自殺不遂就要在企圖自殺的刑事條文下被對付，這如同在提醒尋短者，自殺要確保'有效'，要是最終沒死去，就會被控。”

他說，一心尋死的人，不會在自殺過程中讓自己機會獲救，而一般落得被提控的尋短者，則多為曾有遲疑的人士，他們有的是在高樓企圖跳下之前被成功勸阻，少數是在自殺過程中沒有丟命而獲救。

“企圖自殺者更需要的是關懷與支持，不是進一步的懲罰。他們活了下來，應該被給予幫助，讓他們走出陰霾。”

麥嘉強解釋，雖然同意政府設立一套不懲罰企圖自殺者的法令，但他認為，若尋短者在自殺過程導致他人死亡，則另當別論。

吳健南認同圖自殺不以罪犯處理

執業律師吳健南認同，刑事法典第309條文（企圖自殺）必須進行修改，不再把企圖自殺者以罪犯處理。

“自殺者在心靈上、精神上或身體上出了嚴重狀況，才會因一時想不開而衝動自殺，獲救後卻遭遇提控，那是雪上加霜。”

他坦言，雖然有關自殺不遂者被提控的案例鮮少被提出，但其實在森州就不缺這類案子，而他也曾接觸不少。

“曾經有一名自殺不遂者來向我求助時，很徬徨也很難過。他跟我說，企圖自殺是因為身患重病，忍受不住那種病痛折騰，但最後他從自殺中'獲救'也覺悟了，卻因為面對法律行動而非常懊惱，這是很痛苦的。”

吳健南強調，雖然支持政府“自殺去罪案化”的舉動，但他希望首相署部長（法律事務）拿督劉偉強在處理刑事法典第305條文（教唆未成年人或精神病人自殺）及第306條文（教唆他人自殺）的事項上務必謹慎，因為第305和第306條文都屬於嚴重罪行。

“其實我國會有刑事法典第309條文（企圖自殺）與宗教有關，自我了結被視為一種逆天而行的行為，而在法律哲學來看，人沒有權利剝奪他人生命權利，包括自己的生命。”

陳志成：法令遏阻不了自殺

馬來西亞曙光心靈成長中心創辦人暨心理諮商師陳志成指出，自殺不遂者確實需要輔導和支持多過懲罰和標籤，因此他歡迎政府的“自殺去罪案化”舉措。

他說，雖然在人們的認知裡，法令的存在有一定阻遏作用，但在他看來，刑事法典第309條文（企圖自殺）對有意自殺的人根本起不了作用，因此這法令並不存在阻嚇的效果。

“一般上會讓一個人放下自殺念頭的是身邊重要的人事物，不是一個針對企圖自殺而存在的法令，因為當一個人要尋死時，他也不會理智的分析接下來或會被採取法律行動；但會在他們腦海冒起的應該是在乎的人或他愛與愛他的人，所以法律在阻遏自殺這環的作用不大。”

陳志成坦言，曾有自殺不遂的人士在家人陪伴下向他尋求幫助，而一般上，曾企圖自殺者確實很需要接受輔導，讓他們擺脫灰暗。

“而且要注意的一點是，曾企圖自殺的人，他們獲救後或會表現得沒事，特別是在家人和朋友的關注下，都會偽裝起來，但其實內心可能還隱藏著'再自殺'的念頭，所以需要及時給予輔導和適當的援助。”