4刀匪3天闖5豪宅 屋主跳樓逃跌斷腿











（檳城17日訊）最近4名印尼劫匪盯上檳島平地屋保安鬆懈，在東北區犯案後再跨山到西南區新興住宅區踩點，一連3天闖入5間豪宅揮刀搶劫，由於手法相當兇狠，見人就綁，其中一名華裔屋主為保命從一樓窗戶跳下而摔斷腿，另一名外籍屋主奉上5萬令吉保住性命，其他3間因驚動附近鄰居起床亮燈而失手。

由於劫匪行事猖狂引起住戶擔憂，兩區警方在接獲大量投報後，已成立專案小組展開追緝行動。

根據民眾提供的閉路電視畫面，案件最早於本月2日凌晨3時左右，發生在阿依淡湖花園，4名蒙面男子手持巴冷刀在一間住家後巷徘徊，相信是尋找時機入屋搶劫，其中一人更用刀指著閉路電視提醒同黨。但他們在觀察10分鐘後，便離開現場。東北區警方接獲投報，便在凌晨時段加強巡邏，之後劫匪也消聲匿跡。

兩星期後，西南區警方接獲5宗投報，15日至17日的凌晨3時至5時之間，在阿依埔底的新興住宅區一連發生5宗入屋搶劫案，由於劫匪也是4人，且犯案手法和之前在東北區發生的案件相似，警方相信是同一批人所為。

檳島西南區警區主任安峇拉甘說，根據警方調查，匪徒目標都是角頭間單位，而且都是有地房產。

“警方相信這5宗案件為同一班人馬幹案，相信他們4人在檳島市區幹案後，再轉移地點到浮羅山背，而警方也相信這些人都是外勞組成。”

他說，西南區警方已和檳州警方聯手偵查並成立專案小組，希望民眾遇到劫匪時要小心，並立刻報警。

目前警方援引刑事法典394條文（搶劫及致傷他人）及395/397條文（持械搶劫）展開調查。

受害屋主：劫匪兇狠

其中一名受害屋主林鎮楠（商人）說，劫匪4人相當兇狠，他們在15日凌晨3時闖入他家園，從窗口進入弟弟房間時，弟弟驚醒後便徒手和他們搏鬥。

他說，弟弟用椅子丟向攻擊他們，但弟弟是殘障人士關係，最後還是被對方制伏。之後劫匪就闖入母親房間，捆綁母親。

“姐姐聽到母親求救聲後，立刻叫醒我，我一看到4名蒙面匪徒就立即鎖上房門，致電給警方。”

他說，不久，3名匪徒闖上樓，見他們房門鎖住便用力踢開，姐姐逃向另一邊，他則逃到陽台。

“我把陽台門關上，但他們還是不罷休，一直用巴冷刀敲打玻璃門，由於害怕，我想也沒想便從陽台跳下底樓喊救命。”

他說，他這麼一跳，雖然摔斷了左腳骨，但成功驚動附近居民起床亮燈。劫匪見情況不對，快速掠奪不到10分鐘便離開現場。

他說，在鄰居協助下，他被送往浮羅山背醫院治療，而他們家人只被搶走錢包及手機，損失約數百令吉。

“4名匪徒在幹案過程中，全程以非本地口音的馬來語交談，因此相信是外籍人士。”

他說，他居住在該處已有7年，因每小時有保安員巡邏，一直很安全，鐵門及大門都不用上鎖，也不裝電眼，但今年新年後更換保安系統，不再有保安員巡邏。

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劫匪同樣是4人

安峇拉甘今午到醫院探望林鎮楠後告訴記者，當地首宗案件在15日凌晨3時發生後，16日凌晨5時另外一個住宅區也發生入屋搶劫，一名外籍屋主被捆綁後，遭搶走珠寶、外幣及現金等約5萬令吉財物。

他說，外籍屋主家沒裝電眼，但劫匪同樣是4人，之後17日凌晨警方又再接獲3宗投報，但警方在5分鐘內抵達現場時，匪徒已經逃離現場，相信是驚動附近鄰居而失手。