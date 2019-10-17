美報告：駭客盜技術建造 中國產客機C919陷爭議

（紐約17日訊）美國一間網絡安全公司發表報告，指中國政府透過駭客及間諜來填補關鍵技術和情報的空缺，從而成功製造出渦輪引擎，協助由中國商用飛機公司研製的C919客機，以此與飛機製造商波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）競爭。

C919大型客機承載著中國政府讓“中國製造”走向全世界的期待，被中國媒體喻為“首款擁有自主知識產權”的幹線飛機。

CrowdStrike日前發表的報告點名指，江蘇省國家安全廳相關人員在2010至2015年間，使用惡意軟件Sakula攻擊多間航空工業公司，包括霍尼韋爾（Honeywell）、賽峰（Safran）等，同時派出間諜蒐集情報。

雖然過去已有多人被美國政府以涉嫌從事駭客活動拘捕，包括Sakula開發人兼代理俞平安（譯音）已被捕並遭美國司法部起訴，但報告認為，這難以阻止中國繼續進行此種駭客和間諜活動，用以推動具戰略意義領域的躍進式發展。

指江蘇國安廳派員下手

C919於2017年5月在上海浦東機場進行了首次試飛。據CrowdStrike報告顯示，這架客機的很多關鍵零件都是從國外進口，包括在2009年最初宣布時選用了美法合資公司CMF國際的Leap渦輪發動機。同款發動機也被用於波音737 MAX和空客A320 Neo。

對於C919的前景，報告則認為它仍然面對很大的阻礙，需要獲取國際認證，以及面對中美貿易戰。中美貿易談判是否會限制中國通過中外合資、強制技術轉移、間諜活動以及網絡盜竊等手段，繼續加速航空工業發展，目前仍有待觀察。

事實上，外媒上月底就曾有報導引述來自美國安全部門的消息透露，歐洲航空巨頭空中巴士幾個月來遭受到的一系列駭客攻擊，懷疑與中國有關。中國外交部發言人耿爽事後回應，指相關報導居心叵測，又強調中國反對任何形式的網絡攻擊。