【土耳其攻庫族武裝】特朗普阻出兵信件曝光 勸埃爾多安別做傻瓜





（華盛頓17日訊）美國總統特朗普日前下令從敘利亞北部撤軍，土耳其隨即出兵攻打當地的庫爾德族，令他遭受千夫所指。特朗普澄清說，自己並沒為土耳其開綠燈，反而致函阻止土耳其總統埃爾多安出兵。

有關信件內容在網上曝光，可見特朗普叫埃爾多安在出兵一事上“別做傻瓜”、“別逞英雄”，白宮已證實內容真確性。

澄清沒為土國開綠燈

信件誌期為10月9日，即特朗普宣布從敘北撤軍後3天，當天亦是埃爾多安宣布對敘北採取軍事行動的日子。

特朗普在信中直截了當地寫道：“讓我們做個好交易。你不想為屠殺數以千計的人負上責任，我也不想為摧毀土耳其的經濟負責（但我會這樣做）。”、“如果你做了正確和人道的事，歷史會把你看好；但若好事沒有發生，歷史則會永遠把你看成是惡魔。”

特朗普同時勸籲埃爾多安，應與敘利亞的庫爾德民主部隊領袖談判。該組織因與庫爾德工人黨有聯繫，而被土耳其視為恐怖組織。而在這起事件上，特朗普亦轉口風，反指庫爾德工人黨很可能是比IS（哈里發國）更恐怖的威脅。

此外，特朗普又自詡從敘北撤軍是一個在戰略上非常出色的決定，指美軍抽身而退，都很安全；而且當土耳其攻入敘利亞後，就成了土耳其與敘利亞之間的事，而不是土耳其與美國的事。縱使目前美土關係緊張，但他表示有信心美國存放在土耳其空軍基地的核武能安然無恙。

美財長揚言進一步制裁

另一方面，美國財長姆欽表示，如果土耳其不停止在敘北的軍事行動，美國準備對土耳其展開進一步的經濟制裁。

美國副總統彭斯昨天已飛赴土耳其首都安卡拉，準備提出停火的要求。

俄軍趁機填補保安真空

美軍撤出敘利亞北部後，土耳其隨即展開軍事行動，俄羅斯則趁機派軍填補敘北保安真空。

敘利亞人權觀察組織指出，俄羅斯軍隊已越過幼發拉底河，推進至科巴尼市郊。路透社報導，曼比傑附近建築物掛有俄羅斯和敘利亞國旗。

黎巴嫩廣場電視台報導，俄羅斯支持的敘利亞政府軍亦已在拉卡設置前哨基地。

另外，土耳其總統埃爾多安昨天在國會表示，敘利亞的庫爾德武裝必須撤出敘北邊境地區，土耳其才會停止攻擊。他強調，土耳其不會因為受壓而低頭，將繼續展開軍事行動，直至土軍深入敘利亞境內約30或35公里。