冒名峇迪亞借錢 諾蕾拉中招失財 好會騙









（大山腳17日訊）人民代議士公開電話號碼卻讓自已曝露在危險中，成為詐騙集團的對象。公正黨本南地州議員諾蕾拉昨日接獲一組陌生電話號碼的WhatsApp簡訊，對方自稱是副旅遊部長兼檳州公正黨主席峇迪亞，要求她“江湖救急”匯款1900令吉給他，諾蕾拉不疑有他，馬上打錢進對方提供的銀行戶頭，結果發現被騙。

諾蕾拉今日接受《光明日報》訪問，自揭自已成為電話詐騙的受害經過。

她說，她昨午是在往登嘉樓​​的飛機上接獲“峇迪亞”用whatsApp打來的電話，但因飛機就要起飛，所以她拒絕接聽。

稍後對方傳來簡訊，自稱是峇迪亞，要求她匯入1900令吉至國家儲蓄銀行的某個戶頭。“對方為了取信予我，還保證會在當天傍晚5時許還錢。”

诺蕾拉说，政治人物一般都拥有多部手机，尽管这组电话号码陌生，她当时也不疑有他，而趁著飞机未起飞，就马上把钱汇入对方所提供的银行户头号码，并发简讯给她储存在她手机通讯录内的峇迪亚手机号码。然后，就关机。

“真正的峇迪亞收到我的簡訊後，因為我在飛機上而聯絡不上我，他轉而聯絡我的丈夫，但他表明沒有要求我匯款。”

孩子助理幸沒上當

在同一時間，諾蕾拉披露，她的孩子、助理們也收到冒充其名義“要求匯錢”的求救簡訊，簡訊是以她的名義發出，要求收到簡訊的人匯款到特定的銀行戶頭。

“我的孩子及助理回復對方簡訊，說聯絡不上我，對方還回應說：我現在在登嘉樓有活動，難不成你們（指諾蕾拉的孩子及助理）不懂嗎？”不過，這也讓諾蕾拉更為擔心，因為對方似乎掌握她的行踪。慶幸的是，其孩子及助理沒有上當，而她已在登嘉樓就這兩件事向警方報案。

諾蕾拉昨日在個人臉書發文，指有人使用“011-27686433”的電話號碼，冒用其名發出訊息給其家人和朋友，指示他們匯款1900令吉至國家儲蓄銀行（BSN）署名瑪迪娜（Mardinah）的戶頭，並註明是“諾蕾拉阿里芬付款”。

詢及她和峇迪亞的手機是否被駭？諾蕾拉說，她並非相關方面的專才，此事交由警方調查。

她說，下機後發現被騙後，馬上聯絡銀行要求停止匯款，豈料銀行卻說無法行使這樣的指令。她對銀行的說辭感到不滿，並建議銀行必須更改系統，因為銀行應該保障客戶利益。

諾蕾拉說，她將被騙的經驗公諸於世，旨在提醒民眾提高警惕，一旦接獲這類“江湖救急”的簡訊時，千萬要保持冷靜，第一時間向救助人確認消息的真偽後才行動。