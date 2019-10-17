霹關稅局跨檳雪取締 起逾700萬元走私菸酒







（怡保17日訊）霹靂州關稅局跨州展開2項突擊行動報捷，分別在北海起獲一宗涉逃稅額710萬7520令吉的走私白香煙（Rokok Putih），以及在雪州蒲種起獲價值2萬6673令吉85仙的走私啤酒、烈酒和三蒸酒。

霹靂州關稅局配合佳節來臨展開“陽光行動”（Ops Sinar），分別跨州到檳城北海和雪州蒲種展開兩項突擊行動，首先在檳城北海貨運碼頭（NBCT）成功起獲一宗涉逃稅額710萬7520令吉的走私白香煙（Rokok Putih）；接著到雪州蒲種一間商店展開突擊檢查，並起獲4376.52公升，價值2萬6673令吉85仙的走私啤酒、烈酒和三蒸酒。

大馬關稅局助理總監（執法組）拿督阿都拉迪夫今日在霹靂州關稅局召開記者會指出，該局執法組官員在接獲情報後，於10月8日晚上9時到北海貨運碼頭展開一項突擊檢查，並充公了1064萬支裝滿在一個長40尺的貨櫃內的白香煙，品牌為Zon King Merah，白香煙的價值約85萬1200令吉，涉逃高達約710萬7520令吉國內稅，其中72萬3520令吉是銷售稅。

申報貨品指為進口鞋

他披露，根據調查，進口商在申報貨品資料時謊報為進口鞋子，經過調查後發現有關貨品是關稅違禁品，此案在2017年關稅法令（有關禁止進口）下調查。

他指出，大馬關稅局正對進口商展開調查，目前未逮捕任何人，此案在1967年關稅法令第135（1）（g）條文下調查。首次犯罪一旦罪成，可被罰貨品的10倍價格，或10萬令吉（視何者為高），至最高20倍貨品價格，或50萬令吉（視何者為高），或監禁不超過5年，或兩者兼施。

他說，至於擁有未繳納國內稅的貨品，將在1976年國產稅法令74(1)(a) 條文下展開調查，首次犯罪一旦罪成，最少可被罰逃稅額的10倍價格，或5萬令吉（視何者為高），至最高為逃稅額的20倍，或50萬令吉（視何者為高），或監禁不超過5年，或兩者兼施。

他促請民眾與該局合作，提供走私槍械、香煙、酒精、爆竹等活動的情報，霹靂州執法組熱線是：05-527 2010或聯絡大馬關稅局1300-888-500。

出席者包括霹靂關稅局代局長沙希里、助理局長羅海扎、摩根、再迪等。

蒲種捕2男子助查

阿都拉迪夫指出，霹靂州關稅局執法人員於10月14日晚上8時，跨州到雪州蒲種一間商店展開突擊檢查，並在店內的暗格發現有關酒精飲品，起獲總共4376.52公升的走私啤酒、烈酒和三蒸酒。

他說，有關充公品價值2萬6673令吉85仙和涉及的逃稅額達10萬9206令吉35仙，並逮捕了2名年齡分別是20多歲和40多歲的男子助查。

他指出，此案在1967年關稅法令第135（1）（d）條文以及1976年國產稅法令下展開調查。

他表示，該局懷疑這些私酒可能是供應給即將到來的屠妖節市場，因為每逢佳節期間，這類的走私貨品的供應量會提高。