【馬大生畢業禮舉牌抗議】賽沙迪：可批評行為 不應撤黃彥鉻畢業證書

（八打靈再也17日訊）青體部長賽沙迪認為，不應撤銷馬大畢業生黃彥鉻的畢業證書，並表示，人們可以批評他的行為，而不是奪走他努力超過4年所換來的學位。

黃彥鉻日前因在畢業典禮上舉牌要求校長辭職而引發風波。為此，賽沙迪昨晚在他的Instagram發表了個人看法。他說，“過去，我因為反對貪腐和濫用權力而被禁止參加畢業典禮。有誰會不想在努力不懈了4年後參加自己的畢業典禮？最後我和父母在機場舉行了'畢業典禮' 。”

“不要因為自己，而讓他人快樂和有意義的時光被毀了。畢業典禮是為慶祝學生學成以及更重要的是，這儀式也讓父母可以見證孩子披上畢業袍領取學位證書並感到自豪。

“或許對我們而言，一紙文憑並不重要，但對我們的父母來說，這是非常有意義及讓他們欣慰的。”

他表示，他並非要否定學生的發言權，但他認為畢業典禮不是最佳的抗議場所。

賽沙迪說，每個人都有言論自由，而這也是他從過去到現在一直努力爭取的。

“因此我理解當我們的聲音被禁止、因不同意大學或國家的行政制度而被採取行動的感受。在各方意見下，我們應該做好面對贊成和不贊成的準備。

“因此我不同意撤銷該名學生的畢業證書。我們可以批評他的行為，而不是奪走他努力超過4年所換來的學位。”

他也指出，自由的空間應建立在負責任的態度之上。他尊重每個公民享有民主的權利，但是應對所有的舉動負責，並表示人民期望擁有成熟的民主，應從學生和大學開始培養。

另外，針對賽沙迪的帖文，網民們的反應兩極。有不少網名贊同他的言論。有者指畢業典禮確實不是一個適合抗議的場合。但也有不同意賽沙迪看法的網民表示，非土著是在挑起種族及宗教議題，導致國家無法維持安寧。也有者認為黃彥鉻的舉動是挑釁行為。