企業部長：年杪推介飛行車 隆到檳僅1小時

（吉隆坡17日訊）企業發展部長拿督斯里莫哈末禮端透露，飛行車將在今年底正式推介！他說，該部與交通部已經開始著手擬定與飛行車相關的指南及申請執照政策。

他還預告，區區1小時就能從吉隆坡抵達檳城的體驗，明年就會實現。當土團黨馬日丹那區國會議員拿督瑪絲艾米雅蒂詢問自己能不能“搭便車”時，莫哈末禮端還說：“我們當然可以一起飛，（飛行車）原型擁有2至3個乘客座位。”

莫哈末禮端在國會下議院針對巫統林茂區國會議員詢問企業發展部是否已經準備好為飛行車領域提供生態系統支持作出回應說，如今受到世界頂級會計師事務所普華永道（PwC）認可為世界第3飛行車公司的人才，就是馬來西亞人。

“我被告知，這家公司即將成為世界第一。”

部長說，這顯示大馬本身就有飛行車領域的人才，大馬早已擁有在飛行車領域發光發熱的條件，只是我國過去還未準備好讓這個領域在我國設立基地。

不過，莫哈末禮端表示他還要賣個關子，不透露這家公司的名字，僅表示這家由大馬青年創立的公司經驗豐富，在南美洲提供涉及安全及保安的空中輸送服務。

“這證明了馬來西亞孩子的能力，但如果我們不給予他們獎掖、我們不提供生態系統、我們不立法，我們無法吸取這方面的技術及知識，讓這個領域發展得更遠。”