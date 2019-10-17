妹車禍臥床 兄辭工照顧 貧困一家求援助







（加央17日訊）一場不幸的車禍導致貧困華裔女子從此長臥病床，家中兄長為了照料傷重的妹妹也辭去工作，如今生活陷困。

來自玻州雙弄巴東哥雅，現年41歲的曾詩凌今年8月12日，騎摩多返家途中遭到迎面而來的另一輛摩多撞倒，嚴重傷及後腦部，至今不能言語及行動。

曾詩凌有2名兄長，分別為45歲的曾良發及43歲的曾良仁，大哥是鐵廠技工，已成家並育有一名7歲兒子，每月收入約1500令吉。

曾良仁今午受訪時透露，妹妹出事前每天騎摩多到20公里外的吉北甲板鎮裁縫店打工，事發當天下午6時，在距離住家不遠處發生車禍。

“妹妹嚴重受傷後不能下床，也沒法語言，我只好辭去冷氣技工工作照料妹妹，一家五口就靠大哥的微薄收入維持生活。”

曾良仁說，妹妹發生意外時送往加央端姑法霞中央醫院急救，9月18日出院返家休養，目前尚未能進食，只能灌牛奶補充營養，同時要透過抽痰器將妹妹體內多餘的痰水抽出，以免堵住呼吸道。

“醫生也告知在11月初必須前往醫院替換安插在妹妹喉部的抽痰管，復診期則定在明年初。慶幸的是，妹妹病情已見好轉，能自己緩緩的移動手腳。”

住稻田旁簡陋木屋

玻州公正黨婦女組主席兼英特拉卡秧岸州議員顏艾菱獲悉消息後也前往探訪瞭解情況，不但捐獻一些日常用品及食物予病人，也協助病人向社會福利局申請援助。

她指出，社會福利局今已在處理有關申請，不過她盼望社會熱心人士能夠提供金錢或物資上的援助。

顏艾菱說，病人與兩名兄長住在一間稻田旁的簡陋木板屋，生活收入有限，極需大家協助。

她說，據傷者家屬透露，曾詩凌每月開銷，包括奶粉、紙尿片與一些醫療用品等，需要1000令吉左右。

顏艾菱希望有意捐獻或了解更多傷者病情的社會人士可聯絡她012-4012265，或傷者二哥曾良仁011-37243866與傷者大嫂安娜016-4252898。