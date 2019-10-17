橫幅執照費飆漲235% 大年商家吃不消











（雙溪大年17日訊）雙溪大年市議會上個月起調漲橫幅執照費，從原有每幅每月30令吉調升至每幅85令吉，即暴漲185%，而掛在燈柱上的橫幅（長條旗）執照費，也從每幅每月24令吉調漲至80令吉，漲幅235%，漲幅驚人。

至於每星期的收費，橫幅每幅每星期50令吉（最大20尺x4尺），長條旗則每幅每星期45令吉（寬2尺x6尺高）。

市議員駱征澲接受光明日報訪問時指出，雙溪大年市議會的廣告執照多年前已交由私人公司承包，市議員較早在會議上針對承包廣告課題時，建議隨著承包商合約屆滿後，取消有關廣告執照承包方式，由市議會執照部門自行管理。

他說，市議會執照組較早報告時指出，較早的廣告收費是以1984年市議會收費制收費，而目前，則按照2014年新的收費制收費，收費率肯定有所提升。

“我並沒有接到有關執照費調漲的決定，手上也沒有新的價格表，繼續交由承包商續約，相信是市議會內部的決定。”

他不否認有關調漲率太高，將會加重人民的負擔。

“我將會在來臨的市議會會議上提出，建議市議會收回成命重新調整收費，同時取消有關廣告執照的承包合約。”

據了解，雙溪大年市議會多年前將有關廣告執照的管理權，交由本地私人公司承包，任何人計劃在時期內懸掛橫幅或長條旗，都需要向該承包商提出申請。

霓光燈廣告牌費調漲逾倍

據悉，除了橫幅及長條旗收費暴漲，各商店的霓光燈廣告牌也隨著水漲船高，收費調漲超過一倍。

據一名不願透露姓名的商場負責人指出，該商場過去每年的廣告牌收費逾4500令吉，2019年的收費則突破9000令吉，漲幅逾100%。

一名廣告公司業者受詢時指出，隨著雙溪大年廣告橫幅收費調漲，區內橫幅廣告等已顯著減少。

他認為，政府在商家面對經濟困境時應該體恤及給予協助，而不應該選擇在這個時候調漲各種收費，讓商家面對雪上加霜的窘境。