1萬元請巴士司機 獅城數公司搶人

（新加坡16日訊）人手短缺！各大巴士公司紛紛出招，開出超過“3500元”薪水、“高達21天年假”、“3000元簽約金”等優渥條件，搶招車長。

新捷運（SBS）、SMRT以及前進（Go-Ahead）巴士集團等公司，近日來紛紛刊登搶眼廣告，列出優渥的條件，招聘巴士車長。

當中，新捷運和SMRT的廣告上就顯示，巴士車長的每月收入可高達3500新元（下同．逾1萬零700令吉（附帶條款），外加“可免費搭巴士和地鐵”、享有醫藥福利等，條件吸睛。SMRT也列舉了“高達21天年假”、“提供培訓”等條件。

這兩家業者還額外附上“3000元（約9000令吉）簽約金”（附帶條款），提高“籌碼”，吸引人員前去應聘。

另外，前進巴士集團則註明車長的“月薪高達3300元”，邀請有意加入的人於週一至四到其位於羅央的巴士車廠面試。

根據廣告上的基本要求，要成為巴士車長，需要有新加坡3級駕駛執照，並擁有至少一年的駕駛經驗。

收入穩定比駕德士有保障

人力資源中介表示，相比起德士、私召車，部分員工覺得駕巴士收入更穩定，更有保障。

中介邱漢城（30歲）受訪時表示，公民及永久居民的巴士車長人手短缺，因此不時會接到招聘要求。

“至於致電詢問該職位的人，平均每天都有兩三名。”

據表示，與德士、私召車司機相比，巴士車長算全職員工，可享有公積金、假期等保障，對部分人而言有一定的吸引力。

但他也說，由於工作時間不固定，一些有家庭的本地人因此不願長久任職，所以不時會有空缺。

校車市場萎縮難請人

校車市場萎縮，司機也難請。

新加坡學校交通業聯合會主席黃安霖受訪時透露，生育率下降、更多交通選擇等因素，導致校車市場萎縮，校車服務視乎是個夕陽行業。

他也提到，接送學生的時間不固定，或者校車收費制度等，也影響到司機的收入，導致越來越少人入行。

“90％司機只能固定載送一間學校的學生，而現在一名司機的月收入大約為2000多3000元。”