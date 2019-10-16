今年最大宗 玻破獲47萬元假名牌球衣

（加央16日訊）玻州貿消局立大功，破獲今年首宗最大贗制名牌球衣，在巴東勿剎商業區查獲1萬3471件贗制名牌球衣，當中大多是最新設計的國外足球俱樂部球衣及今年日本世界橄欖球賽推出的T-恤，總值約47萬1000令吉。

該局執法組主任莫哈末阿米爾今午召開記者會說，執法組于今午12時30分在巴東勿剎商業區一家販賣運動球衣的商鋪展開突擊行動，2名疑是販運贗制球衣的鄰國青年被扣查。

“執法組經在2周前到該商業區踩線勘查，結果在一間3層樓的商鋪發現高度仿冒的耐克（Nike）、愛迪達（Adidas）及Puma品牌山寨貨，這些衣服品質屬于AAA級品質。”

他表示，該商鋪底樓是作為零售，一樓和二樓則是貨倉，其中一名嫌犯在行動展開期間試圖阻止執法員上樓檢查，不過執法員在法律賦予的權限下拉開該名嫌犯，破門上樓檢查，結果發現更多的仿真名牌球衣。

莫哈末阿米爾說，執法組相信該集團是北馬區最大的贗制名牌球衣供應商，這些球衣在市場上的每件价格介于30至45令吉，絕大部份都是最新設計的國外足球俱樂部球衣及配合2019年日本世界橄欖球賽推出的T-恤。

阿米爾透露，該局將援引2011年商品事務法令第8（2）（b）條文調查。一旦罪成，被告可面對每項充公品最高罰款1万令吉，或最高監禁3年，或兩者兼施；若罪成，每項充公品最高罰款1萬5000令吉。