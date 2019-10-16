喜獲配對骨髓愁手術費 血癌少年求救命錢

（吉隆坡16日訊）皇天不負有心人，患上血癌末期需盡快進行CAR-T治療才能續命的16歲少年陳志傑，已在台灣找到骨髓志願捐贈者，如果骨髓配對完全吻合，志傑最快可在下個月22日在本地一家私人醫院進行移植手術，但是目前為止愛馬慈善機構（LMO)只成功為志傑籌到20多萬令吉，距離100萬令吉的醫藥費目標還差一大截。

愛馬慈善機構之前接到志傑的叔叔陳輝森的求助，並在之後召開記者會發動籌款100萬令吉醫藥費，惟籌款進度不太理想，在1個多月內只籌得20萬7000令吉。

下月22日進行移植手術

愛馬慈善機構主席拿督祖卡菲裴裡今日再度召開記者會，呼籲社會大眾，尤其是企業機構能夠慷慨解囊捐助，讓志傑可以如期進行手術。

志傑的叔叔陳輝森在記者會上說，志傑的身體越來越虛弱，需要盡快進行手術才能保命，他懇求各界善心人士熱心捐助。

他透露，台灣慈濟骨髓幹細胞中心已成功幫志傑找到數名志願捐贈者，其中1人已答應捐贈，檢測工作正進行當中，如果配對完全吻合，就可以進行捐贈，費用大約10萬令吉，包括運輸費。

他說，骨髓抵馬後，志傑就會在梳邦再也醫療中心進行移植手術，估計費用需要50萬令吉，這還不包括之後的治療費。

“當務之急，我們希望可以先籌到至少60萬令吉，讓志傑進行手術。”

他指出，志傑沒有兄弟姐妹，而志傑的父親，也就是他的弟弟陳輝聰的骨髓配對吻合度只有10%，不適合捐贈給志傑，所以他們才出國找合適的骨髓。

由於志傑的父親已中風，不方便照顧志傑，目前已被接到叔叔陳輝森的家暫住，並由嬸嬸全心照料。

“為降低細菌感染的風險，志傑的生活起居都必須保持乾淨，所以志傑的三餐都由我的太太烹煮。”

陳輝森說，志傑是個很乖巧懂事的孩子，每次化療後看到志傑痛苦的模樣，讓他很揪心。他唯一能做的是，盡快幫侄兒籌足醫藥費。

志傑的遭遇令人同情，父親於9年前中風半身不遂，母親則在去年在睡夢中驟然離世，懂事的他不惜輟學扛起照顧父親的責任。然而，命運造化弄人，志傑在數個月前在家中突然暈倒，送院後確診患上血癌末期。

有意捐款給陳志傑Tan Chee Kiat的民眾，捐款方式如下：

捐款可以支付：Maybank帳號：5627 5969 0033（Pertubuhanan Cintai Malaysia/Love Malaysia Organization)。

更多信息可聯繫執行委員會小組：whatsapp:016-6821991/email:[email protected]。