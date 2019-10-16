漫畫迷臉書號召籌款 捐書救曉燕

（八打靈再也16日訊）13歲女孩王曉燕罹患淋巴癌，但不幸的是靠一份雜工薪水單獨扶養他們4兄弟姐妹的單親父親卻苦於無法拿出25萬令吉醫藥費的新聞牽動漫畫迷的心弦，在臉書的漫畫群組中，發動捐書為王曉燕小妹妹籌醫藥費的善舉。

這些或是買賣、收藏漫畫的漫畫迷，在臉書多個漫畫群組，包括開心買賣漫畫、馬來西亞港漫協會、漫畫交易所等群組發動捐書為王小妹妹籌款善舉。他們捐出多套漫畫書，讓有意“收購”的漫畫迷把錢捐給《光明日報公益金》之後，把匯款證明訊息給他們，他們就會把漫畫書寄送給善心人士。

根據了解，率先在臉書漫畫群組中發出這項號召的是唐庸文。他是一名來自吉隆坡的漫畫迷。他昨晚在《光明日報》臉書刊出王曉燕小妹妹急需25萬令吉醫藥費“保命”的新聞後，即在漫畫群組中發出這項號召，並且引起不少迴響，不少漫畫迷緊隨其腳步，也紛紛捐出漫畫書為王小妹籌款。

唐庸文：發自內心助人

唐庸文通過臉書訊息告訴光明日報說，他們只發自內心想幫助王小妹妹，而在這之前，他們也曾經通過同樣的方式協助折翼小天使。

他謙虛的說，他只是喚醒大家內心裡有一顆慈善的心幫幫這社會有需要幫忙的人而已。

另一名響應這項號召的漫畫迷許建豐也在群組捐出多套漫畫畫，呼籲有意購買該些漫畫書本的漫畫迷“捐款換漫畫”。

這名來自北馬的補習老師表示，他本身是一名漫畫迷，也平時也有買賣漫畫，因此看到唐庸文的號召後，就毫不猶疑的參與這項活動，通過漫畫群呼喚漫畫迷援助王小妹妹。“我們有漫畫群，很多漫友都認識的，大家也都很熱心，所以我捐出4套書，讓有意購買的漫畫迷捐款買書。”

他也呼籲漫畫迷有書出書，有錢出錢的協助王曉燕小妹妹，好讓她的生命得以延續。