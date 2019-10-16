【馬大生畢業禮舉牌抗議】 黃彥鉻錄供 抨壓制異議 “校長才令馬大蒙羞”

（八打靈再也16日訊）馬來亞大學新青年前主席黃彥鉻今午到八打靈再也警局錄供。他說，馬大校長拿督阿都拉欣為了壓制異議而在校園製造白色恐怖，校長做法才是真正讓學校蒙羞。

他說，當他於今早回校歸還畢業袍時，被告知不能領取畢業證書，他也對校方做法做出譴責。

“他（阿都拉欣）正在校園內製造白色恐怖，他怕其他人會抗議他，學生的異議聲音都被壓制了。”

他錄供後說，阿都拉欣指他令學校蒙羞，破壞校譽的人其實是阿都拉欣。

“學校對學生報警，這是從來沒有發生過的。”

黃彥鉻於今日下午被警方傳召到十五碑警區總部，但他在律師阿希阿里和另一名馬大新青年主席官華恩陪同下，於下午2時依約到十五碑警區總部錄取口供，卻臨時被告知要轉換地點，便動身前往八打靈再也警局。

黃彥鉻是受召協助警方，調查他於週一在馬大畢業典禮領取畢業文憑時，高舉大字報，抗議馬大校長阿都拉欣之前在馬來人尊嚴大會上發表的言論，並要求阿都拉欣辭職事。馬大校方就黃彥鉻的事件報警，並發表聲明強烈譴責黃彥鉻，不尊重典禮及幹擾畢業典禮順利進行的行為。

黃彥鉻的代表律師阿希阿里透露，警方共接到10個相關投報，目前是援引《刑事法典》第504（蓄意侮辱）條文調查這起案件。

他要求馬大於24小時內針對此事回應，否則將會採取法律行動。

“這純粹是批評，既沒有粗口，也沒有人身攻擊。”