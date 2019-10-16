年杪又多20大學受惠 食物庫計劃明年擴大





（關丹16日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁指出，為了擴大大學生食物庫受惠，該部將在今年杪增加多20所大學，以便明年再次把此計劃的範圍擴大，延伸至高等學府甚至拉曼大學。

他說，財政部共撥出2500萬令吉以及獲得650萬令吉現款贊助經費，該部共獲得3150萬令吉撥款和讚助金，因此認為在推行食物庫計劃的資金非常充足。

“隨著今天在彭亨州大學進行大學生食物庫計劃，該校也成為我國第18所獲得食物庫贊助的大學。接著會在今年杪增加至瑪拉工藝大學和馬來西亞工藝大學。”

他今午到彭亨大學為該校主持大學生食物庫計劃推介後，在記者會上，如此指出。

拉曼大學申請加入

“目前受惠的大學生已超過4萬名，截止今天為止已達致6500個學府，他們都是B40群體群體家庭收入的大學生。”

他說，為了能讓更多就讀在高等學府的貧困學生都受惠，於明年1月開始會把該計劃擴展至教師教育學院（IPG）、技職學院和私立大專（IPTS）達致123個受惠單位。

“而拉曼大學也向該部申請該計劃，該計劃一旦在拉曼大學落實，將是其中一個受惠私人大學單位。”

他指出，在彭亨大學的食物庫計劃共獲得10名贊助商，但彭亨州則別於其他州不同之處則是多了金馬崙菜農贊助蔬果。

他說，該食物庫計劃相信不會因為食物不足而中斷，且影響到申請的學生。

“根據固體廢料機構數據顯示，我國每天約有3000公噸的食品因為食用有效期少過6個月，這些食品雖然還沒有損壞，但根據食品規格必須銷毀。”

他表示，不過在推行食物庫計劃這些食品則還是可以食用，因此也適合用於這項的計劃，認為該計劃是不會受到食物不足而中斷。

“除了在發生天災如大水災時，因運輸問題會出現短暫中斷影響。”

M40也可上網查詢汽油津貼

賽夫丁指出，所有符合資格申請汽油津貼的B40群體，即日起可到貿消部網站登錄查詢，另外財政部也讓中等收入的M40群體把資料輸入至該部網站查詢是否符合資格申請該津貼。

他說，目前申請汽油津貼的課題，是所有政府部門中最熱門的討論課題。

“我也剛接獲其中一名持有紅色身份證的民眾致電查詢是否有資格申請該津貼。”

他稱，對於此事，該部也在研究中，但最低的符合資格必須先是生活援助金的申請者。

“根據統計，在B40群體領取生活援助金的民眾達致1000萬人包括單身男女。”

他說，另外根據陸路交通局交通工具註冊的統計數據中，達致1800萬輛，當中1160萬輛車輛、680萬輛是摩多。

“因此在進行調查時需要花上時間進行調查。”