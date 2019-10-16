同一天跨2州幹案 劫錢幣商3人落網







（波德申16日訊）森州警方揭露，涉嫌打劫波德申商場錢幣兌換商的匪黨，是在同一天內跨越森柔2州幹案，目前已有3嫌犯落網，目前警方正追緝另3名嫌犯。

森州代總警長扎卡利亞指出，前日發生在波德申Regina商場的打劫案，警方至今共逮捕3名年齡介於22至27歲的印裔男子。

他披露，這3名嫌犯分別是在雪州及霹靂落網，警方在採取“封阻行動”（Ops Tutup）後，根據嫌犯駕駛的轎車行踪，找到嫌犯的下落。

他說，落網的3名嫌犯目前已被押往芙蓉推事庭申請延扣手續，3人將會被延長扣留7日至10月21日，以協助調查此案。

扎卡利亞是於今早在波德申警區總部召開記者會時，這樣指出。

他披露，在這起案件中，並沒有本地人涉及其中，涉案的6名嫌犯皆來自外地，而且，警方根據失車的資料，掌握了匪黨的動機。

警追緝另3嫌犯

他指出，這批匪黨相信是在前日（14日）上午時段在柔佛淡杯幹下第一宗案件後，偷走了一輛豐田轎車駛向波德申，之後在波德申再犯下第二宗案件。

“匪黨也在犯下波德申的案件後，丟下柔佛偷來的轎車，再乘坐另一輛租來的Axia轎車逃離森州。”

他指出，警方目前已掌握另外3名潛逃嫌犯的資料，這3名嫌犯都是印裔男子，年齡介於22至30歲。

因此，他呼籲民眾一起配合提供相關資訊，協助警方把嫌犯繩之以法，讓所有涉案者早日落網。

此外，他補充，警方也會深入調查，涉案的6名嫌犯會否也在其他地區，涉及其他的劫案。