彭文寶：鼓勵少用 超市塑袋費應漲至1元

（北海16日訊）超市一個塑膠袋一令吉，你還會不帶環保袋出門嗎？為了更有效減少使用塑膠袋，檳州環境事務委員會主席彭文寶將建議各大超市把塑膠袋每個20仙調漲至1令吉。

彭文寶說，之前已建議把塑膠袋調高至50仙，但對一些人可能是沒什麼效果， 若飆漲至一個一令吉，才會有人在乎，以達到更好的效果。

“不過，州政府執行前會先聆听民意，並與廠家和各大超市對話，希望在2023年可以落實，藉此提高人民醒覺，鼓勵減少使用塑膠袋。”

他稱，任何政策執行前都需要一段時間，整體耗時半年或一年，再讓民眾了解和適應后，才能全面落實。

彭文寶說，非洲的肯雅已經禁止該國人民使用塑膠袋，旅客以一樣要遵照，該國機場已聲明，旅客不可用或收藏塑膠袋，否則面對重罰。

肯雅禁用塑袋

另外，他也指出，自州政府嚴厲執法，去年州內的非法洋垃圾工廠已從400多間減至目前的37間，檳威兩地的市政廳已發出警告和通令停止操作，不然將通過國能、水務局等的合作，割除水電供應，讓業主自難而退。

他今早出席檳州消費人協會舉辦的“邁向零浪費”研討會，如是指出。

他說，人類必須停止再破壞大自然，包括制造多餘的垃圾，就像我們去吃自助餐時，能吃多少就拿多少，不要拿了一大堆而吃不完。

檳州消費人協會代主席莫希丁阿都卡迪說，環境污染日趨嚴重，已構成全球性重大問題，同時也是導致全球暖化的主要因素，如果各國和人類仍我行我素，這將會禍及下一代。

他稱，尤其人為產生的二氧化碳，一直在破壞大氣層使溫度上升，造成全球暖化和氣候驟變，而根據科學家研究，溫度越高將對人體結構造成傷害。

他說，大馬每天的垃圾有3000噸，只有5％進行循環使用，因此人民應該在這方面多努力，否則下一代將受苦。