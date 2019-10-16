【土耳其攻庫族武裝】無懼美制裁 埃爾多安堅持不停火







（安卡拉、莫斯科16日訊）土耳其攻打敘利亞庫爾德族，惹來歐美多國譴責。土耳其總統埃爾多安表明不畏懼美國實施制裁，在達成消滅庫族武裝分子的目標前不會收手，他更揚言有意擴大行動規模至伊拉克邊境。

土耳其的軍事行動已持續一周，目標是獲美國支援的敘利亞庫爾德人民保衛部隊。埃爾多安昨天準備從阿塞拜疆首都巴庫回國前，回應美國要求停火及威脅制裁的言論時表示，他早前與特朗普的通話中，已向對方表示土耳其目標明確，完全無意停火。

稱光復1000平方公里

埃爾多安表示，土耳其很快就能控制由敘北城鎮曼比傑至接壤伊拉克邊境的地區，目前已“光復”1000平方公里的敘利亞土地，並且不介意敘利亞政府取回過去由美軍及敘利亞叛軍佔據的城市，“因為這畢竟是敘利亞人的土地，我們著重的是庫爾德武裝組織，確保他們消失。”

土耳其視庫爾德人民保衛部隊為恐怖分子，美軍早前從敘利亞撤退後，土耳其隨即向敘利亞北部該武裝組織據點發動攻擊。

土耳其國防部同日表示，在曼比傑的軍事行動中，有2名士兵遭庫族炮火打死，另有7名士兵受傷；軍方還擊並打死15名恐怖分子。

另一方面，埃爾多安亦與俄羅斯總統普汀通電話。克里姆林宮表示，雙方同意保持敘利亞領土完整，埃爾多安亦接受普汀邀請，近日將訪問俄羅斯。

同日，俄羅斯總統敘利亞問題特使拉夫連季耶夫表示，土耳其對敘利亞的軍事行動是不能接受的，並且否認安卡拉事前獲得莫斯科批准。

擬施壓土軍停火 彭斯蓬佩奧飛安卡拉

（華盛頓16日訊）美國總統特朗普證實，副總統彭斯今天前往土耳其首都安卡拉，向土耳其政府施壓，以迫使土軍停止在敘利亞境內攻打庫爾德族，同行的還有國務卿蓬佩奧。

彭斯日前已宣布，就土耳其越境向庫爾德族展開軍事行動，他將會前往安卡拉一趟。白宮發言人表示，彭斯會在明天與埃爾多安會面。

另外，美國有官員表示，沒跡象顯示有被扣留的極端組織IS（哈里發國）戰士趁亂大規模越獄。早前美國防長埃斯珀曾指摘土耳其當局，向敘利亞採取軍事行動導致很多最危險的IS囚犯獲釋。