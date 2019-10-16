無線無情 人間有情 古天樂++資助小咖醫癌妻

（香港16日讯）一个天一个地！

入行27年的艺人林子博，先后效力过亚洲电视、东亚卫视及无线电视，2003年与太太结婚，两人16年来恩爱如昔，并育有一对子女，分别是14岁大女林咏渝和10岁细仔林卓楠，一家四口幸福美满，可惜今年4月林太太确诊患上罕见癌症“平滑肌肉瘤（腹腔）”第4期，癌细胞已扩散肝脏、胰脏、肺及淋巴等部位，对全家顿时如晴天霹雳。

林子博当初得知噩耗时心想“为甚么会发生在我们身上?”林子博知道自己的情绪会直接影响家人，所以提醒自己保持正能量，不过当她知道他最近却不获公司无线续约，病情加上家庭开支，无疑是雪上加霜，因而身心大受打击，激动爆哭。

自嘲是小咖的林子博，去年在无线工作满十年，获颁被俗称为“老人牌”的长期服务奖，表示公司一众同事在得知太太患癌后纷纷伸出援手帮他渡过难关，而监制在上个月还和他谈论续约事宜，计划签3年合约并加薪，可惜日前却收到不获公司续约的消息，空欢喜一场。

感激雪中送炭

虽然无线无情，但人间有情，林子博称报道出街后，不少艺人雪中送炭，包括演艺人协会会长古天乐、郑秀文、张卫健、鲍起静、汪明荃、薛家燕、方中信及江美仪等都主动伸出援手，令子博十分感动。“传媒报道我的情况后，古先生（古天乐）第一时间联络我，问有什么可以帮忙，江美仪又带我们去佛堂祈福，甚至连鲍翠薇都有联络我。”

除了圈中人，林子博表示现在走在街上，有不少市民会给他打气，最深刻是住所大厦的业主立案法团主席，平日很恶，经常见他骂人，但有日他眼湿湿递上支票。“他说希望帮我渡过难关，之后还讲到想哭，又说小朋友书簿费需要帮忙时，记得要开口。”