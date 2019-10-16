預算案華教撥款增6700萬 林冠英遺憾媒體刻意淡化

（吉隆坡16日訊）行動黨秘書長辦公室今日發文告說，希盟執政以來，政府以行動證明政府為國家未來棟樑注入最大投資的決心，以及維護多源流學校的承諾。

文告說，希盟政府給予華教的撥款比起前朝增加了6700萬令吉，而且首度在財政預算案宣布華商中小型企業高達1億令吉的微型貸款。但這些對華社的好消息，都被一些有議程的媒體刻意淡化。

文告說，2020年財政預算案推出了多項惠民政策都是直擊國民生活需求，以期能夠幫助人民解決問題，並逐步邁向“共享繁榮”的目標。

“希盟政府明白，教育為立國之本，是強國之基，因此在2020年預算案之中，挹注大量資源在教育之上，使教育部再次成為獲得最大數額撥款的部門。”

華教方面，華小獲得5000萬令吉，獨中的撥款由2019年的1200萬令吉直接提升到1500萬令吉，而華中也從1500萬令吉增加到2000萬令吉。

此外，預算案也史無前例額外撥款給全馬2000所主要為華小、華中及教會學校的政府資助學校，共1200萬令吉來支付水電及排污費用。以往上述學校都面對無法支付水電排污費的窘境。

財政部亦宣布了每年撥款2000萬令吉給予增建及搬遷的華小，5年共達1億令吉；至於教會學校方面，也會得到5000萬令吉的撥款。和前朝相比，希盟對華教的撥款足足增加了6700萬令吉。

值得一提的是，2019年財政預算案首次破天荒公佈的1200萬獨中撥款也在2019年頭直接發放完畢，讓獨中可以更好的規劃全年開銷。如今2020年財政預算案獨中撥款提升，證明希盟政府不會忽略母語教育的發展，並且樂於伸出援手，鼓勵母語教育健康發展。

遺憾的是，這些對華社的好消息，都被一些有議程的媒體刻意淡化。它們選擇視而不見，不只冷淡處理，還特地顧左右而言他，企圖轉移焦點。

“這些媒體過去和國陣暗度陳倉，如今雖然改朝換代，但仍與他們的“老朋友”維持著良好關係。特別是媒體單位收取1MDB款項的事件爆發後，有關人士更是記恨在心，極盡可能的做出針對。”