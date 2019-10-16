敦馬：籌組新政府？ 希山可以試

（吉隆坡16日訊）希盟四黨秘書處昨晚發表聲明促巫統前副主席拿督斯里希山慕丁及他的盟友，停止排除行動黨及誠信黨籌組新政府的企圖心。首相敦馬哈迪今日回應說，希山大可一試。

記者追問首相，之前與希山會面是否有談及此事，馬哈迪說，兩人並沒有討論到此課題。

馬哈迪今日為國際消除貧窮日論壇主持推介禮後，受詢時說：“對方（希山）大可一試。他們可以嘗試（去做）。”

希盟四黨秘書處昨晚發表由希盟秘書處主任拿督賽富丁、人民公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁、土團黨全國總秘書拿督馬祖基、誠信黨總秘書安努亞達希，以及行動黨組織秘書陸兆福聯署的文告，要求巫統森布隆國會議員希山慕丁與同夥停止推動成立一個排除民主行動黨及國家誠信黨的新政府的行動。

文告提到，希山慕丁在他的文章及訪問中釋放種族政治及以種族為基礎的政府將回歸的訊息，這已過時的政治糢式，與希盟所秉持的包容性政策背道而馳。

“任何在我們於去年5月9日推動改變後要這種政治重返的惡意企圖，是永遠不會被記錄在歷史的終極手段，這只會讓那些盜賊和他們的朋黨有機會重新掌權。”

這份聯合文告，強調希盟4黨將謹遵希盟協議，即由公正黨、行動黨、誠信黨及土團黨組成希盟政府，並將沙巴民興黨領袖納入內閣陣容。

文告說，2018年1月7日簽署的希盟共識集合了成員黨及大馬人民推翻以種族政治為主軸，導致國家陷入盜賊治國，並令國家蒙羞的國陣政府。

“這是人民在第14屆全國大選給予委托的基礎，這份委托不該因政治利益而被典當。”

文告表示，如今正是2020年財政預算案期間，各界受促注重在首相敦馬哈迪1991年致詞時所強調的“成立一個團結、擁有共同願景的馬來西亞，大馬須成為一個和平、種族及各州融合、生活在和諧、公平地充分合作的社會，並由一個擁有政治忠誠及奉獻於國家的馬來西亞民族所組成。

希山否認 感謝希盟關注

巫統前副主席拿督斯里希山慕丁否認自己要組成排除行動黨及誠信黨政府，以及釋放種族政治的訊息。

他今日在國會走廊受詢時表示，現在非大選前夕，為何要組成新政府，不明白希盟的這一指控。

他說，這個課題來自希盟秘書處主席拿督賽富丁和土團黨總秘書拿督馬祖基。“或許他們沒有閱讀我的文章，或者有目的忽視文章所述。”

“你們需要去問他們為何針對我，但我仍感謝他們關注我。”

“我建議他們把精力放在國家治理會比較重要。”

他認為，希盟的官方文告顯示希盟不是很好的訊號。”

“希盟對我不停地指控，顯示他們出現問題，而他們內部要解決，而不是責怪他人，也不要把國陣、巫統、森波浪變成他們課題的替罪羔羊（kambing hitam）。”

詢及希盟是否還是強大的政府，希山慕丁笑言，他們依舊強大，針對森波浪（自己）給予各項指控。

“我現在沒有職位，如果覺得我很有影響力，那我感到自豪。”

“為何需要我支持”駁斥阻安華任相

對於希山慕丁阻礙安華任相的指控，他說，自己在巫統沒有高位，不解安華為何針對他。

他說，巫統已是反對黨，安華出任首相無關他們（反對黨）的事情，為何安華需要巫統和伊黨的支持？

他認為，安華需要反對黨的支持證明他在希盟的地位不穩，不獲得友黨支持。

“我自己現在不在政府體系，第二我在巫統和國陣沒有黨職，第三是安華不需要我的支持，因為他有自己國會議員和政黨支持。”

對於他是否支持安華任相，希山慕丁認為，這沒關係，如果你有支持者，我支持與否是沒關係的。

陸兆福：尊重民意別擾亂政府

希盟指控希山慕丁策動籌組新政府，行動黨全國組織秘書陸兆福認為，既然選民在大選中已給予希盟委托，任何人都必須給予尊重。

陸兆福今日於國會走廊接受媒體訪問時說，反對黨不應試圖策動組織新政府，必須尊重選舉民意。

他說，人民在5月9日的第14屆大選中，已通過手上的一票選出新政府，目前執政政府目仍舊穩定。“我們受人民委托來治理國家，直至完成整個任期。”

“所有人都應該尊重這份委托，包括那些選舉中輸了的反對黨議員。所以，請不要來擾亂現在的政府。”

陸兆福說，希盟政府是民選政府，失去政權的前政府需要尊重人民的決定，不要嘗試走後路來成為內閣成員。

提及希山慕丁指希盟所發出的文告顯示希盟內不妥，他則說，“不妥的是他們，他們是反對黨，他們在大選中敗選”。

末沙布拒評

另一方面，誠信黨主席莫哈末沙布指，希盟政府日益強大，黨員數以千計的增加。

詢及希盟4黨總秘書及組織秘書警告巫統前副主席拿督斯里希山慕丁及他的盟友，停止他們建議組成排除行動黨及誠信黨政府的企圖心一事時，他則不願此時做出評論

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