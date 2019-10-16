敦馬：可抗議但要看場合 黃彥鉻不該干擾畢業典禮

（吉隆坡15日訊）首相敦馬哈迪今日批評馬大新青年前主席黃彥鉻在馬大畢業典禮上舉牌抗議的行為。他說，黃彥鉻可以抗議，但應該選擇在其他的場合來表達他的不滿，避免干擾畢業典禮的進行。

他指出，政府將不會過度干預大學對此事所作的決定，大學可以自由做出任何決定。

首相也相信這是校方所持的立場。

他今日為國際消除貧窮日論壇主持推介禮後，受詢時發表談話。

“如果一批人參與抗議會發生什麼？因此，應該在其他場合抗議，避免干擾典禮的進行”

馬大方面就黃彥鉻的行動向警方報案，黃彥鉻由於不滿校長拿督阿都拉欣在馬來人尊嚴大會所發表的言論而採取了這項抗議行動。

否認交棒日不明確導致外資卻步

另一方面，首相今日否認首相職權移交日期不明確，導致外資下滑的說法。他說，大馬目前還有數十億令吉的湧入。

他說，外來直接投資並沒有減少，他不知有減少這回事。

他是針對林茂區國會議員凱里指由於交權日期不明確，使到外資卻步問題，如是回應。

他指出，政府當然希望能取得更多的外資，因為外資對制造就業機會非常重要。

他也表示有必要經過這個階段，因為在這之前也面對同樣的問題，有人要搞毀國家經濟的意圖，政府必須要面對這項問題。

印度拒進口棕油 若涉政府外交解決

針對印度商家拒絕進口大馬棕油問題，馬哈迪說，如果有關杯葛行動是源自印度政府，大馬政府將會尋求外交管道來交涉。但是，如果只是商家的行動，政府並不會對商家的私人行動作出反應。

“如果是政府發起抵制或類似行動，那麼我們將會進行外交交涉，或許可以減少相關行動。”

希山被指籌組新政府 “會面時沒討論”

希盟四黨秘書處昨晚發表由希盟秘書處主任拿督賽富丁、人民公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁、土團黨全國總秘書拿督馬祖基、誠信黨總秘書安努亞達希，以及行動黨組織秘書陸兆福聯署的文告，要求巫統森布隆國會議員希山慕丁與同夥停止推動成立一個排除民主行動黨及國家誠信黨的新政府的行動。首相今日受詢時回應說，他之前與希山慕丁會面時有無討論到此課題。