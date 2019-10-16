陸兆福：共用沒問題 不建廉航機場

（吉隆坡16日訊）交通部長陸兆福認為國內無需再興建專屬廉價航空公司使用的機場，因為全服務型航空及廉價航空共同使用一個機場不是問題，政府目前也沒有計劃在其他州屬增建廉價航空機場（LCCT）。

“更重要的是，機場都了解廉價航空的需求並給予協助，比如他們可以選擇是否需要登機橋，或者是為他們提供許多數碼設施，如快速辦理登機手續。”

他在國會下議院回應行動黨升旗山國會議員黃漢偉詢問政府會否在其他州屬增建新的廉價航空機場，以便人民能享有更多價格經濟的機票時表示，政府現階段無意再增建只供廉價航空使用的機場。

陸兆福也分享他參觀英國多個機場，了解該國廉價航空如何運作時發現，英國並沒有廉價航空專用的機場。

“他們的機場，都綜合了全服務型航空及廉價航空。”

另外，陸兆福也強調，政府不會為機票設置頂價，因為這不符合市場經濟及大馬奉行的開放、自由貿易精神。

不過，他表示政府也採取數個措施應對機票價格將在佳節期間高漲的問題，如政府鼓勵航空公司在佳節期間增加航班，並在一些航班固定便宜的票價。

陸兆福在回應巫統馬樟區國會議員拿督阿末加茲蘭的附加提問指出，大馬機場公司也在航空公司增加航班時提供所需的協助及合作。

今年3月，檳州首席部長曹觀友說，大馬機場控股公司已經決定為檳城國際機場擴建，預料在2020年6月動工，在36個月內完成，機場擴建部份包括出境櫃台以及增建廉價航空站。

曹觀友當時在記者會上說，根據交通部昨日在國會的口頭回覆，大馬機場控股公司已經在今年2月15日通過公開招標方式委任了工程諮詢公司負責擴建機場的設計，目前工作在進行中。

“機場擴建後，客運量會從目前每年650萬人次增加至1200萬人次、1600萬人次或是2000萬人次，目前尚未有一個決定。