大山腳伯公埕工程延期 贩商可安心营业至新春





（大山腳16日訊）大山腳伯公埕提升与美化工程，延后至明年2月28日才展开! 周边的贩商暂可歇口气，安心营业至2020农历新年后。

大山腳福德正神會理事會昨午向伯公埕玄天廟周邊販商派出“定心丸”，寬限他们至明年2月28日才搬迁，同時宣布豁免販商們明年1月和2月的租金！

該會理事長拿督莊佛和說，以上的決定，是兩全其美及雙贏方案。

該會昨午在会所與受工程影響的販商们進行交流时，宣布上述决定，販商們也欣然接受，彼此達成共識。

豁免販商明年一二月租金

大山腳福德正神會因為百年地標玄天廟被燒毀，計劃重建玄天廟的同時，也要美化玄天廟周邊地段，因此通告周圍一帶的販商，必須於10月20日前搬遷，讓路提升及美化工程，工程預計15個月完成。

然而，當該會宣布這項計劃時，販商們認為時間太過倉促，希望該會能展延及尋找地方安頓他們，伯公埕販商協會致函該會，提出有关诉求。

該會財政拿督王國山指出，接到伯公埕販商協會的訴求信後，理事會開會討論并決定將

搬遷日期延遲至明年2月28日，同时只收取商販們的租金至今年12月31日，明年1月和2月的租金则豁免。

莊佛和說，該會早有美化玄天廟周圍的計劃，但一直來都沒有頭緒，7月玄天廟遭遇火災，必須重建，於是一次過進行美化工程，希望獲得大家的配合，達致雙贏的局面。

他說，此交流會主要是解決商販們的訴求，即展延搬遷日期，至於美化方面的工程及美化後的安排，要等威省市政廳的批准後才来定夺。

“大家都必須明白，如今的關鍵是廟宇燒了，廟宇的結構情况至今不明，所以現在必须快點把廟宇重建起來。”

他說，該會是聽從“老闆”（玄天上帝）指示在原地重建玄天廟，但工程會影響周圍的販商。他強調，這次要販商配合搬遷，主要是修復廟宇及美化，若廟宇無法修復，該會壓力更大，畢竟玄天廟是二級古蹟。

“根據租約，商販們必須在30天內搬遷，不過我們接到訴求信，因此召開交流會，給予販商們一個定心的決定。”

他說，大家有商有量，互相退讓，就能兩全其美。美化後，販商和顧客24小時都不用擔心日晒雨淋，前景会更好。

昨日共有62名販商及租戶參與交流會，當中有9名是是轉租販商。出席者尚有大山腳福德正神會副會長拿督黃維忠、總務拿督馬良生、伯公埕販商協會主席張善光、副主席黎家材等。

黃維忠說，在重建廟宇及美化工程上，該會花了很多時間在開會及探討，希望大家互相體諒，大家一起承擔不幸，共享繁榮。