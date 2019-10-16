鈔票慘被白蟻咬碎 網民：太會吃了

（八打靈再也15日訊）“有錢一定要用，不要放在家,給白螞蟻吃掉了...”

近日，臉書專頁“我們是馬來西亞人We are Malaysians”上傳了一段影片，並以中英雙語告誡網友們，錢不要隨便存在家裡，免得悲劇發生。

在51秒的視頻中可見，一名男子坐在地上，仔細地將黏在一起的100令吉紙幣分開，而地上還擺著有坑坑洞洞的各色鈔票。

視頻中，還有數人也在忙著整理這些疑似被白蟻咬過的紙幣，有人以福建話說“有啦，（被咬過的鈔票）多少有得救，整疊比較慘”。

在視頻畫面中，除了1令吉、10令吉及20令吉鈔票，也有不少50令吉和100令吉的鈔票出現，視頻中的人不禁感嘆說，“錢全都變軟爛了”。

這幾名男子忙著分類紙幣，一邊討論解決方法，“將所有錢整理好後，把那些有被白蟻咬過的紙幣及碎片放在袋子裡，拿去銀行（兌換）看看”，其他人則催促說“去換，去換”。

雖然有關帖文並沒說明視頻是何時何地錄下的，但這名網友的慘況引起網民熱論，大家除了建議網友去國家銀行詢問，還指出“通常是系列號碼還在，或超過一定面積還在就可以了”，但也不乏網友們的神回复說“白蟻也有讀書很會吃有價美食。”，“我可以幫你花掉這些錢”，“別把錢放在家裡，放在我的銀行賬戶裡”，“叫你把錢吃進肚裡，你不要，現在吃進白蟻肚啦”