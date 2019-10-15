“影子經濟”佔GDP 21% 財長：我國蒙受重大損失

（吉隆坡15日訊）財政部長林冠英說，“影子經濟”（Shadow economy）如今的規模已占國內生產總值（GDP）的21%，由於數目非常大，令我國蒙受重大損失。

要求稅收局追查逃稅者

他說，政府嚴正看待影子經濟問題，已指示內陸稅收局繼續有效執行現有的稅務法令，同時采取執法行動。

他要求內陸稅收局善用大數據，追查這些不在國家稅務系統中的逃稅者。

他今日出席全國稅務研討會後說，走在吉隆坡大街上，就可以見到許多在經商的外勞獲得本地人的執照，抑或是轉手外包的工作，因此當局會積極處理這個問題，以擴大征稅基礎，進而提高稅收。

他指出，若地下經濟的收益能夠納入稅收，將為國家增加許多稅收，譬如涉及一馬發展公司（1MDB）弊案人，他們原本就得必須繳稅，所以政府已援引其他相關法令及通過入稟法庭向他們追討。

林冠英說，政府將視內陸稅收局提供的建議，以決定是否修訂法令來處理影子經濟的問題。

“18歲以上有收入來源的人士和企業於2021年將會自動獲得稅務識別編號（TIN），便是政府推行的其中一個方法。”

另外，林冠英說，“自願申報特別計劃“（SVDP）經於9月30日截止，明年將不會再推行，因此如今被發現沒有申報收入的納稅人，將會面對征稅收入45%至300%的罰款。

詢及自願申報特別計劃是否達致原訂目標及後續行動時，他說，內陸稅收局將會就此事作出宣布。

在去年11月推出的自願申報特別計劃下，凡於今年6月30日前作出申報者的罰款額為未申報收入的10%，至於7月1日至9月30日申報收入著，罰款額則是15%。

內陸稅收局將於9月30日以後，向對不主動參與這項計劃，但卻沒有申報收入的納稅人征收相關收入45%至300%的罰款。

導致國家損失稅收 檢討過去稅務獎掖

財政部長林冠英說，稅務改革委員會將檢討過去導致國家損失稅收的稅務獎掖，尤其是利用這些獎掖獲得扣稅的大企業。

他在全國稅務研討會致詞時說，政府也將成立公共財務委員會，以提升政府財務管理的效率，並讓人民了解政府所做出的任何決定都是以人民的利益為重，不是任意的借貸或使用公帑。

“為了公平且真實地呈現前朝政府的財務報表情況，政府推行‘權責發生制會計’（Accrual accounting）而不是現金制會計，也提升透明度。

他指出，聯邦政府2020年的收入估計為2445億令吉，比今年增加112億令吉，不包括300億令吉用來退還消費稅（GST）退款的國家石油公司紅利。

他說，政府的主要收入來源依然是稅收，占總收入的77.7%或1899億令吉，是國內生產總值的11.8%。

“內陸稅收局於2020年的稅收目標是1546億7600萬令吉，政府將會擴大稅基、減少稅務差距及提升稅務效率，以落實2020年財政預算案的計劃。”

“因此，當局將會合理化稅務獎掖、減少漏稅，以及通過有效的稽查以提升稅務繳交遵守程度。”

林冠英表示，為了讓高收入人士繳交較多的稅務，政府已經宣布增加納稅收入超過200萬令吉的新類別。

他說，“稅務改革藍圖”將讓稅務更完善，提高繳稅遵守度、堵住稅務漏洞、提升稅收，同時加強資訊工藝科技的應用與網絡安全。

他說，通過更加節省成本的雲端儲存數據，有助於提升數據分析能力。

另外，林冠英說，內陸稅收局必須“嚴格卻又親切”（tegas tapi mesra），而為了提高人民對國家稅務系統的信心，執法行動也是必要的。

“內陸稅收局必須在處理人民的問題時，同時展現對客戶親切與專業態度。”

他透露，內陸稅收局和其他3個國家獲邀請加入我國是全球論壇成員的經濟合作發展組織的“稅基侵蝕與盈利轉移（BEPS）推行與效果”顧問團，這是對我國的一種尊重。

他表示，經濟合作發展組織針對稅基侵蝕與盈利轉移所擬定的工作計劃已經獲得G20財政組織批準，預料會於2020年年杪作出一項決定。