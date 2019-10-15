【國會】預科班名額開放全A生? 張念群：內閣接納即可落實

（吉隆坡15日訊）教育部副部長張念群說，如果人民公正黨士拉央區國會議員梁自堅提出開放大學預科班（Matrikulasi）名額給所有馬來西亞教育文憑考試（SPM）考獲全A+及A-成績優秀生的建議獲得內閣接納，教育部要落實這個建議並沒有問題。

她說，如果內閣接納有關建議，教育部便會根據內閣制定的政策行事。

但她於今日在國會下議院問答環節，回答梁自堅的附加提問時也強調，為避免有不負責任的人煽風點火，破壞了一切的努力，此事在落實前必須取得共識。

梁自堅詢問政府可否把預科班學額開放給所有在馬來西亞教育文憑考試考獲全A+及A-的約8000名優秀生，以不分背景的績效制給予所有優秀生學額。

在回答馬華亞依淡區國會議員拿督斯里魏家祥有關最新大學預科班錄取數據及種族比例時，張念群透露，2019年/2020年屆大學預科班，共有5萬5324名馬來西亞教育文憑畢業生獲得教育部發出錄取通知書。

她說，內閣於4月24日會議決定，今年大學預科班會保留90%學額給土著學生，另10%學額則給非土著學生。

60%分配給B40學生

“在總學額中，有60%是分配給來自低收入群體（B40）的學生，包括2萬2655名土著學生、1774名華裔學生、1212名印裔學生和278名其他種族學生。”

她說，大學預科班從2017年至2019年的理科班學生人數，分別為1萬8839人、2萬零324人和2萬2678人。

針對魏家祥有關教育部長增加大學預科班學額後，相關報讀人數是否充足的附加提問，張念群說，大學預科班學額已增至4萬個，而教育部則發出超過學額的5萬5324個錄取通知書。

“這是因為不是所有錄取通知書領取者都會接受錄取，所以會讓他們於特定時間內答複，若拒絕被錄取，教育部也不能做些什麼。”