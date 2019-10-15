【國會】安華：希盟2018年1月7簽協議 沒說明敦馬交棒日期

（吉隆坡15日訊）人民公正黨主席兼波德申區國會議員拿督斯里安華告訴國會，希望聯盟領導層於2018年1月7日簽署的協議，並沒有白底黑字列明首相敦馬哈迪將首相職權移交給他的日期。

不過，他說，希盟領導層有就交棒日期討論是一年或最多兩年，“這需要根據希盟領導層的決定。”

他手指坐在身旁的民主行動黨元老兼依斯幹達公主城國會議員林吉祥說，他們（希盟領袖）可以決定，不只是他一人的決定，或是敦馬哈迪一人的決定。

他說，希盟國會議員和領導層至今對這協議的立場並沒改變。

“對我而言，這個課題已經解決。”

安華是於今日在國會下議院參與辯論2020年財政預算案時，針對巫統亞婁區國會議員拿督斯沙希淡詢問他有關職權移交的課題，在全體國會議員面前如此回應。

他說，根據協議，若希盟贏了大選，馬哈迪將出任首相，而時任公正黨主席的拿督斯里旺阿茲莎將擔任副首相，職權移交將會在服刑的他獲釋及擁有參選資格後進行。

夫妻任正副首相一事不存在

“敦馬和旺阿茲莎將會在移交職權後一起退下。因此，有人指我擔任首相，而旺阿茲莎則擔任副首相的問題，並不存在。”

由於擔心影嚮股市激蕩，沙希淡希望安華能夠與馬哈迪好好坐下討論交棒日期。

巫統京那巴當岸區國會議員拿督邦莫達也認為，希盟應該盡早安排交接，因為很多投資者基於移交職權問題仍未確定，以致對馬來西亞市場缺乏信心。

安華則表示，希望反對黨不會嘗試打擾這項“交接計劃”。

他強調，他需要所有議員的支持來發展國家。

針對一些反對黨議員要求加入希盟，以尋求自求、尋找出路以及要掩蓋反貪會調查的案件，安華強調：“我們不要這些，政治不是威脅，我們一定要有原則，不論是被控或坐牢，原則是不能被典當。”