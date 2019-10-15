丹州沒拿到石油稅 大臣駁斥財長說法


: 2019-10-15 15:10:45

（哥打峇魯15日訊）吉蘭丹州務大臣拿督阿末耶穀表示，聯邦政府在9月間支付給丹州政府的是石油公益金（wang ehsan），並非財政部長林冠英所指的石油稅(royalti)。

 

他希望林冠英懂得區分兩者不同，因為公益金可有可無，石油稅則闡明合約里，關系到丹州人民的權益。

 

他今日在州議會上，回答伊黨士美臘州議員旺哈山的相關附加提問時，如是指出。

 

財政部長林冠英昨日披露，政府已於今年9月把石油稅退還給吉蘭丹州政府。這番言論今日遭到阿末耶穀駁斥。

 

丹議會通過動議譴財長言論

 

“州政府上個月從聯邦政府那里獲得的1574萬9561令吉50仙款項，是2019年的石油公益金。”

 

另外，詢及州政府遭拖欠的石油稅數額時，阿末耶穀表示，石油稅的支付取決於年產量計算。根據丹州經濟策劃機構，丹州2017年的石油稅多達10億3000萬令吉。

 

較後時，伊黨達旺州議員哈山莫哈末也在丹州立法議會提出臨時動議，譴責財政部長林冠英發表聯邦政府已支付石油稅給丹州的不實言論，混淆視聽。

 

這項動議獲得全體出席議員支持通過。

 

巫統格拉那州議員拿督莫哈末阿威發言支持這項動議，他感到遺憾，林冠英作為一名財政部長，竟然分不清石油公益金和石油稅的區別。他強調，丹州子民有權享有石油稅。

關鍵字: 
石油稅
光明日報

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