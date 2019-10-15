敦馬解釋降外國人買房門檻 避免大馬陷金融危機

（吉隆坡15日訊）首相敦馬哈迪強調，政府是為了促銷滯銷房屋，避免馬來西亞像香港和東京般陷入金融危機，這才把外國人購買產業的門檻降低至60萬令吉。

他說，這與他過去前反對建造給只有外國人有能力購買的柔佛碧桂園森林城市的豪華房產的情況不同，因為我國如今必須克服過度發展而出現的滯銷問題，以讓產業市價恢複健康狀況。

他說，他批評柔佛州的發展，乃因為有關產業據說是永久業權，而且是建造給只有外國人有能力購買的豪華房產。

馬哈迪是於今日為馬來西亞醫療器材展及國際醫療器材大會主持開幕後，就其在大選前猛烈抨擊產業售外國人，但卻在2020年財政預算案降低外國人購屋門檻的問題，如此回應。

“國內現在有多房產滯銷，購買的國人不多，所以只能對外銷售，讓不很富有的外國人也可以在我國購買較廉價的組屋與公寓。”

他指出，他之前批評的不是外國人購屋權，而是馬來西亞人沒有能力購買的碧桂園森林城市豪華房產。

“在當前的情況下，國內的房產滯銷因為購買的人不足而造成滯銷，我們必須（對外）出售，否則，發展商將陷入困境。”

有關吉隆坡甘榜峇魯要重新發展而政府土地獻購價低的問題，馬哈迪說，政府可以提高土地獻購價，可是，政府擔憂在貴買貴賣原則下，可能再次發生房屋無法出售的問題。

“甘榜峇魯是馬來人所擁有，然而富有的馬來人不多，若根據市價或甘榜峇魯以外的價格，有者甚至高達每平方尺7000令吉，馬來人可能就無法購買。”

他說，政府因此提供廉宜的特惠價，土地回收價便宜，政府也可以建造更實惠且馬來人有能力購買的組屋與公寓。

他拒絕回應他所屬意的土地回收價，認為這可能會引發互相喊價的現象。

“不管在任何地方，擁有土也的馬來人都很貧窮，雖然他們的地可以賣到好價，但卻得不回相關的土地，而政府卻必須保持馬來人在甘榜峇魯的居留權。”

“如果依據市價，馬來人將無法進入甘榜峇魯，如果你要這樣，我們將會做給你。”

登丹即便負債政府照付石油稅

對國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁指希盟政府在2020年財政預算案忽略登嘉樓和吉蘭丹

，馬哈迪做出駁斥，並指政府即使負債，也依然支付石油稅給丹登兩州。

“不像國陣般不支付石油稅給吉蘭丹，希盟有支付。”

“他們欠人錢不還，我們欠錢，我們會還錢，我們還要幫忙還錢，然後，他們就罵我們欠很多錢，但這是他們所拖欠的錢，不是我們所拖欠的。”

他指出，向中國購買軍艦的也是國陣，希盟政府因為購買軍艦已經簽約而必須履行及付款。

“可是，當我們付款時卻被指責愚蠢，因為是向中國購買。”

國陣於2017年4月耗資11億7000萬令吉向中國購買4艘軍艦，2艘在中國建造，2艘在本地建造，不過，希盟於去年10月修訂的合約下改成4艘都在中國建造，以節省1億2200萬令吉的費用。

警不隨意逮捕人

首相敦馬哈迪說，今時不同往日同，警方不會隨意逮捕人，逮捕人就一定有其理由。

他為馬來西亞醫療器材展及國際醫療器材大會主持開幕後說，警方已就逮捕涉及“淡米爾之虎組織”（LTTE）嫌犯的事件做出解釋，而他滿意警方所給予的理由。

“警方已向我解釋，我也滿意他們的解釋，”

針對檳城第二副首長拉馬沙米不滿警方援引《2012年國家安全罪行（特別措施）法令》（SOSMA）逮捕淡米爾之虎組織嫌疑人，有違希盟宣言一事，馬哈迪說，如果拉馬沙米感到不滿，是可以表達其不滿。

“不過，真實情況是，事情的發生一定有其因由。”

警方日前引用《2012年國家安全罪行（特別措施）法令》逮捕12名被指涉及瀵米爾之虎的嫌疑人，包括2名民主行動黨議員和4名黨員。