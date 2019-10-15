首相：非獲同樣薪水 “共榮”縮小貧富差距

（吉隆坡15日訊）首相敦馬哈迪說，共享繁榮（kemakmuran bersama）是為了縮小貧富差距，不是要得到同樣的薪水。

他強調，所有社會都有貧窮和富有人士，而縮小兩者之間的差距是必要的，因為太大的貧富差距將會出現憤怒與憎恨、情緒及嫉妒的情緒，甚至可能會有人製造混亂。

他於今日接受HotFM電台訪問時說，製造就業機會、工作機會、訓練機會是“共享繁榮”的長期計劃，但還要人民能運用才能賺取收入，因此前提是群體的響應。

他舉例說，政府製造求學機會但人民不願求學，若政府製造就業機會而人民又不願工作，那麼就不可能增加他們的收入或給他們能縮小貧富差距的收入。

有關日前舉行的馬來人尊嚴大會，馬哈迪強調，馬來人尊嚴必須靠自身恢復，必須努力且願意進行能夠恢復尊嚴的事情。

須靠自身恢復民族尊嚴

“如果民眾要求政府制定政策及機會，但卻不加以利用，尊嚴是不可能恢復的。”

他認為，要恢復尊嚴，自己就得努力，若只是叫別人努力，自己是不會恢復尊嚴的。

“為了恢復尊嚴，我們必須展示我們的能力，我們能做其他人能做的事情，所以才會有'馬來西亞能'（Malaysia Boleh）的口號，馬來人可以，馬來西亞人可以，別說我們不可以。”

馬哈迪指出，有不少民眾展示馬來西亞能的例子如登上珠穆朗瑪峰（Mount Everest）山峰及游泳橫渡英倫海峽等，關鍵便在於願不願意。

“如果不願意，那便一事無成，若願意，我們就必須嘗試，必須願意做能恢復我們尊嚴的事情，我們必須展示馬來人聰明、勤勞及誠懇等其他正面價值。”

“譬如當我們被賦予權力時，別濫權，別做被禁止的事情，這樣我們就能成功，成功後才能恢復尊嚴。”

馬哈迪認為，生活價值決定一個國家和民族的先進或成功與否，若有關民族勤奮及有羞恥心，他們將能取得成功，若擁有資源卻不思進取，則將不會成功。

“我這一輩子到訪許多地方的觀察，世上有許多成功的國家，有些國家雖然有很多天然資源如石油和黃金，若他們不努力，他們將不會變得更先進。”