獨派9領袖遭判囚惹眾怒 加泰示威者堵塞機場









（巴塞羅納15日訊）西班牙最高法院昨天重判加泰羅尼亞獨立運動的地方領袖，引起民眾激烈反彈，隨即觸發大規模示威。大批民眾堵塞通往巴塞羅納機場的道路，並佔領機場。防暴警察出動鎮壓，雙方爆發衝突，至少有兩人涉嫌襲警被捕，另有53人受傷；示威亦導致逾百航班取消。

隨著最高法院宣佈判決，數以萬計民眾湧往機場，堵塞3條主要道路，並高呼口號要求釋放政治犯，有民眾高舉象徵加泰獨立的旗幟，高呼獨派支持者的口號，聲言“我們會再來一次”，呼吁再舉行獨立公投。機場外車龍一度長達5公里，不少旅客被迫下車拖著行李箱走到機場。

據記者所見，有數百人在機場入口處外與警方對峙，有人向警察丟擲石頭和垃圾桶，並一步步進逼試圖突破警方防線。

影響108航班取消

美聯社拍攝到的影片顯示，警方用警棍驅趕示威者。現場有記者目擊警方發射子彈，西班牙傳媒指是橡膠子彈。警方證實發生衝突，交通部門指示威者亦封鎖前往巴塞羅納機場的火車和地鐵交通，機場方面則指約有108個航班取消。

西班牙最高法院昨天宣判，加泰羅尼亞12名地方領袖煽動叛亂和誤用公帑等罪名成立，其中9人被判監9至13年不等。流亡比利時的加泰自治政府前主席普伊格蒙特隨後形容判決“殘暴”，但話音未落，西班牙法庭再次向他發出國際通緝令。

遭判囚9年的加泰國民會議主席桑切斯則表示，如果民眾堅持，加泰終會獨立，呼籲民眾無懼地示威，堅定從非暴力邁向自由。現任加泰主席托拉呼籲特赦被判刑的獨派領袖，並指尋求與國王費利佩六世和看守首相桑切斯會面。