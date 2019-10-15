林吉祥接死亡恐嚇 社青團報案促警徹查

（怡保15日訊） 社青團團長李存孝今日針對昨日臉書一用戶“Hata Wahari”向行動黨顧問兼依斯干達公主城區國會議員林吉祥作出死亡恐嚇一事，協同社青團成員到怡保警察總部報案，要求警方嚴正調查此事，採取適當行動對付有關臉書用戶。

他也敦促朝野政黨，若有心拒絕煽動憎恨的政治把戲，就共同譴責並抵制死亡恐嚇等卑鄙政治手段，留給馬來西亞一個健康並成熟的政治環境。

李存孝指出，上述臉書用戶Hata Wahari 昨日下午約4時許，在其臉書頁面中公開發文指“林吉祥必須被殺死”，引起了社青團關注，並於今日前往報案。

他說，馬來西亞是個法治國家，作為民主國家的一部分，各路政見和評論也是組成多元的因素之一，儘管言論自由本是憲法賦予我國公民的基本人權，死亡恐嚇並不被接受為人權的一部分。

“這恐嚇行動是一項嚴重的刑事犯罪，針對一個為了國家貢獻一輩子的政治元老，是一項讓人無法容忍的可恥之舉。”

“我相信林吉祥不會因為這種卑鄙恐嚇而有所退縮，相信他仍會盡最大努力，繼續為依斯干達公主城的選民，甚至是大馬人民在政壇上默默付出。”

他表示，社青團將於林吉祥同在，並嚴厲譴責作出死亡恐嚇這種濫用言論自由的不文明行為，Hata Wahari 必須為其不負責任言論付出代價。

出席者包括萬里望區州議員周錦歡、桂和區州議員崔慈恩、怡保市議員黃家傑、張迪翔及吳耀君等。