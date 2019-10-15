交怡養狗無執照嚴捉 違例者或罰款監禁







（浮羅交怡15日訊）浮羅交怡狗主注意了，市議會從本月起嚴厲執行養狗需執照措施，狗牌費也大漲20倍，從原有的5令吉漲至100令吉，違例者可被罰款高達500令吉，或監禁不超過6個月，或兩者兼施。

浮羅交怡市議會日前在臉書貼文通知，今年10月起，狗主必須到該會大廈3樓執照組申請養狗執照，住家面積少過925.51平方公尺，只能飼養1至2隻狗，超過者則可以養最多4隻狗。

狗牌費漲20倍

根據規定，狗主必須先把狗帶到獸醫局注射狂犬病疫苗後，再到市議會申請執照，一張狗牌100令吉。

浮羅交怡市議員李遠韻昨日受訪時坦言，一張狗牌一年100令吉實在太貴了，有些島民飼養超過2隻狗，還有一些園主在園丘內養多隻狗來驅趕猴子，對他們來說這些費用都太高。

“有些狗主稱，若要繳付高昂的執照費，寧願放棄養狗。但如果把狗隻放生成為流浪狗，又會衍生更多民生問題。”

李遠韻說，吉打州地方政府事務委員會主席陳國耀在本月9日來交怡島開會時，很多狗主向他反映此事，目前很多狗主都在觀望。

另外，她直言，市議會過去頻頻接獲島民投訴野狗泛濫，島上曾發生島民因驅赶野狗被咬傷的意外，該市議會單單在今年就接獲7宗野狗咬傷事件。

在2008年吉州時代，浮羅交怡市議會在2010年民聯執政時曾將狗牌費用調至250令吉。2017年國陣奪回吉州政權後，該市議會取消狗牌費用措施，改為每年只需將狗帶去獸醫局注射狂犬病疫苗，繳交5令吉手續費即可領取狗牌。