4匪持武器闖商場 搶劫錢幣兌換店

（波德申15日訊）4名匪徒光天化日下闖入購物商場的錢幣兌換店行劫，導致業者措手不及，瞬間被匪徒搶走多國錢幣，損失慘重。

這宗劫案是於昨日下午4時許，發生在波德申的Regina廣場。

據了解，當時匪徒個別持有鋤頭、斧頭及巴冷刀，而且，匪徒的干案手法非常熟練，並且在整個幹案過程中，匪徒也沒有出現太大動作，導致現場人士也沒察覺不妥。

初步相信，匪徒可能在幹案前，已多次到購物廣場視察環境及掌握購物中心路線等，以致匪徒在闖入後，膽敢在眾目睽睽下，破門幹案。

據悉，當時店內共有3名女員工，包括1名華裔及2名印裔，3人在見狀後已經被嚇得不知所措。

4名身份不明的蒙面匪徒，個別手持鋤頭、斧頭及巴冷刀從商場後門進入後，二話不說就破門闖入貨幣兌換店，並直接進入辦公室撬開保險箱，逃之夭夭。

所幸在事發時，員工沒有與匪徒對抗，而是蹲在櫃檯處默不作聲，直到匪徒逃離後，再立即通知商場管理員及業主。

由於被劫走的貨幣來自各國，因此貨幣兌換店員工目前仍在點算損失，相信損失不菲。

此外，貨幣兌換店店員及商場管理層目前不願對此事，向媒體作出任何回應。

另一方面，據商場其他商店員工說，當時他們看到4名手持武器的蒙面男子時，還誤以為在拍戲，因此沒有多加留意。

不料之後就傳出多次響聲，當大家探查情況時，已驚見匪徒逃離現場，才察覺此處發生搶劫案。

事發後，波德申警方鑑證組也到現場搜證，展開調查工作。