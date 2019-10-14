最恐怖戀童犯赫克爾 英國監獄被刺死

（吉隆坡14日訊）英國媒體報導，涉及性侵200名兒童，包括在馬來西亞，因此被判坐牢的英國最恐怖戀童犯李察．赫克爾（Richard Huckle），被發現遭刺死在英國的監獄中。

英國廣播公司報導，33歲的赫克爾被判22次終身監禁，是在2016年入獄服刑的約克郡富爾蘇頓監獄（Full Sutton Prison）的牢房中遭遇攻擊。

根據英國《電訊報》，獄卒於週日（13日）在赫克爾的牢房中發現他被人反復攻擊，兇器是一把美工刀。

赫克爾犯下“獸”行近10年，他是在澳洲與歐洲警方打擊兒童色情活動時，偶然發現他的戀童癖網站，才通報英國當局捉人，而英國警方是在赫克爾於2014年12月19日準備從從馬來西亞返回英國與家人過聖誕節時，獲得澳洲警方提供情報，因此在倫敦蓋威克機場（Gatwick Airport）將他逮捕。

他在審訊時承認於2006年至2014年期間，涉及對22名年齡介於6個月至12歲的同住孩童性侵的71項控罪，包括23項性侵兒童罪名，而被判22次終身監禁。法官在宣判時，指受害者可能多達200人，而年齡最小的受害者甚至僅有6個月，其中大部分來自馬來西亞和柬埔寨。

英國廣播公司記者敏羅在其調查報導中，指赫克爾的受害者多是馬來西亞和柬埔寨兒童，但相信在英國可能也有受害者。

敏羅說，在馬來西亞，赫克爾偽裝成基督教義工和英語老師，通過教堂、學校及孤兒院接觸兒童。他給孩子們酗酒和毒品，虐待他們，並在網絡上與其他戀童癖者分享他的行為。他甚至寫了一本手冊教導其他戀童癖者怎麼做。