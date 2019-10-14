【檳北馬六橋林氏公會56週年宴】近日召門牌稅聽證會 曹觀友：上訴合理可調低

（檳城14日訊）檳州首席部長曹觀友說，門牌稅調漲上訴期今日（14日）截止。他預計，在全檳共60多萬個產業中，提呈投訴的將會有7至8%。

他說，在上訴截止後，州政府就會召開聽證會，邀請每戶上訴者到聽證會上提出反對理由。

“如果有足夠且合理的理由，門牌稅是有可能獲調低的。”

曹觀友昨晚在檳城北馬六橋林氏公會56週年宴上說，檳州政府過去11年推行多項福利計劃、制度化撥款華校及獨中等都獲人民支持，但也不是每項政策都受歡迎。

“為了確保檳城在正確軌道上有更好發展，即使一些政策不受歡迎，應該做的決定，還是要做。過程中，我們需注意如何減低這些決定對人民帶來的影響。”

延後調整衝擊更大

他指出，過去15年，大家的產業價值都在漲，但政府卻沒調整產業年值，門牌稅因此不變。如果再拖5年才調整，調整幅度恐將更大，對民眾帶來更大衝擊。

“此次調整中，檳島逾78%中廉價組屋門牌稅漲價不超過1令吉，42%公寓門牌稅漲價不超過50令吉，66%土地屋漲價不超過200令吉。檳城門牌稅仍維持在全馬最低。”

他希望人民理解，地方政府需要資金提升道路、巴剎、裝閉路電視、落實治水計劃，處理垃圾等。地方政府主要資金來源就是門牌稅，若門牌稅不足，就需向州政府及聯邦政府借錢。

“州政府沒忘記是人民的支持使我們執政檳州，我們會保持一貫公信力，確保稅收回饋於民。把檳城照顧好，就能吸引投資者來檳投資，製造就業機會，帶動經濟，惠及人民。”

另外，曹觀友讚揚檳城北馬六橋林氏公會多年來積極促進宗親交流，照顧宗親福利，熱心教育和公益事業，服務社會。