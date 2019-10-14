2個月8劫案 1家被搶2次 白菜園治安亮紅燈

（大山腳14日訊）大山腳白菜園治安亮紅燈，近兩個月內已發生7至8宗搶劫案，其中一間住家在上週及今早連續兩次被持械匪徒入屋搶劫，讓居民擔驚受怕。

81歲老翁黃志信，與孩子住在白菜園已70年。他指出，當地治安不靖，這2年來不斷發生搶劫案，但本月內更頻密，令人出入都不安。

持短刀鐵條

本月7日晚上10時半，他騎摩多回到白菜園的住家，准備停放摩多時，突然冒出一名疑是印裔的匪徒。

“他手上持著鐵條，然後從我口袋里搶走錢包，我的身體一時無法平衡，人連同摩多一起摔倒在地而受傷。”

匪徒搶走了他700令吉現金、一台手機及一些個人證件。不料，今天早上8時左右，黃志信的女兒正要出門上班時，前門當時敞開著，相信匪徒看准時機，闖入住家內打劫。

他說，這一次匪徒是手持短刀，警告家人不要輕舉妄動，由於坐在客廳內的兒子，早前遇上車禍，之後精神不佳，匪徒知他身上沒錢，於是便取走女兒放在桌上的包包，包內有約300至400令吉現金，還順手帶走兩台手機。

黃志信的房屋是獨立建在自家土地上，而且四週種滿樹木，地點較偏離其他住家，可能因此被匪徒盯上。

劫匪常騎摩多園內巡視

據了解，年輕的劫匪平時都會騎著摩多，在白菜園內的道路來回巡視，伺機尋找獵物，當地一些老人在早上晨運時也中招。

有居民透露，這兩三週來，當地一些汽車被破車鏡，物件被偷、住家被撬開，賊徒不斷干案，民心不安。當地有約100戶住家。

白菜園鄉管會主席陳特榮接受本報電訪時說，當地近2個月來的劫案，已接連發生7至8宗，但很多居民卻不願意報案，讓鄉管會也無可奈何。

他說，有些居民認為沒有被偷走重要的證件或物品，便不去報案，但是若不報案，警方便無法掌握當地的劫案情況。

“我已把白菜園的治安問題傳達給本地州議員法依茲，若有需要的話，可安排和警民對話。”

他說，鄉管會必須收集居民的報案紙，以告知警方情況的嚴重性，但至今只收到2份報案紙。