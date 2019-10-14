【涉淡虎活動】盼勿扭曲其文告 林冠英否認阻警調查





（吉隆坡14日訊）財政部長林冠英聲稱，他不曾阻止有關警方對支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織展開的調查工作；他希望所有單位勿扭曲他的文告，也希望武吉阿曼政治部反恐組主任拿督阿育漢閱讀他的文告，不要扭曲一位國家領袖的文告。

他在國會走廊被詢及阿育漢反駁有關不會再有行動黨領袖因涉嫌“淡米爾之虎”恐怖組織而被捕的說法時強調，他從沒阻止警方對支持“淡米爾之虎”恐怖組織展開的調查工作。

他表示，他們給予警方支持，並希望警方可專注展開調查，而不是發表沒關系，特別是他沒有發表過的言論。

“至於有關我接獲匯報一事，我指的是人民代議士，我希望他有閱讀我的文告，及閱讀對的文告。”

林冠英說，接下來如果還有人民代議士被捕，代表他所接獲的不是很正確的消息。

“讓我們集中在調查方面，讓這案件可盡快完結，那些被逮捕的可盡早獲釋放，如果有必要就提控上庭。”

林冠英提及，政府在財政預算案中給予警方額外撥款，這意味政府支持警方，因此希望警員如阿育漢可把時間專註在調查方面。

他重申，那是他主要的工作，不要針對部長與事件無關的言論發表意見，因為那不是他所講的東西，他知道有特定的方面嘗試扭曲他的言論。

相信警方秉公處理

他相信警方會按照事實秉公處理，讓此事盡早告一段落。

詢及是誰向他匯報一事時，林冠英回應說，“我不會告訴你誰向我匯報，我覺得匯報會的目的是為了通知部長”。

扎希：逮捕不分政黨膚色 警以國家安全為前提

（吉隆坡14日訊）前內政部長拿督斯里阿末扎希說，警方是基於情報和觀察逮捕涉及斯里蘭卡“淡米爾之虎”恐怖組織（LTTE）的人士包括一些政黨領袖，並掌握確鑿證據才援引2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）逮捕他們和調查，然而法令也允許被捕者在扣留最多28天之內會見代表律師。

也是巫統峇眼拿督區國會議員的他，在國會走廊受詢時提到，外界不應對警方的專業行動作出不同的詮釋，反之應從法律的觀點來看待。

他稱，這是法令之下的法律程序，警方的行動並未考量被捕的州議員是來自執政黨還是反對黨，抑或基於什麼宗教和膚色；警方純粹是以國家安全為優先的考量。

他表明，同意首相敦馬哈迪的看法，就是國安法令並不是要分裂任何政黨，而是因為要調查那些與恐怖組織有聯系的人，完全不具任何種族歧視和膚色議程，警方只根據程序辦事，因為這關系到國家安全問題。

阿末扎希說，反對黨雖然目前還沒正式討論提呈“淡米爾之虎”恐怖組織的白皮書，但相信反對黨議員都會給予支持，包括國陣。

他要向人民解釋，特別是那些被捕者表示，是同情該組織，包括也有一些國會議員發表說同情並不等於支持“淡米爾之虎”恐怖組織，但我們還是要以國家安全為考量，任何形式的同情，特別是以注入金錢的方式，就被視為支持有關恐怖組織。

拉瑪：有證據就控涉恐者

（吉隆坡14日訊）檳州第二副首長拉瑪沙米認為，如果警方有足夠的證據證明所逮捕的人士涉嫌支持“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織，應該將他們提控上庭。“我們不是質疑警方的證據，只是要求警方用這些證據將他們提控上庭，讓法官裁決。”提及是否有被警方傳召時，他說 “沒有，我做好應對的準備。”

他強調，其立場是政府必須廢除2012年國家安全法令（SOSMA） 。

詢及他今日到國會的目的時，他說，他是為了前來探望朋友，因為之前曾任國會議員，沒有任何其他特別的任務。