祖萊達：研究恢復地方選舉 市議員任期或調整

（檳城14日訊）房屋及地方部長祖萊達說，該部門正在研究修訂《1976年地方法令》恢復地方政府選舉，屆時各州市議員的任期便可調整和“全國大選”（國、州議員）一樣，可擁有更長任期提升服務素質及績效。

她說，這是因為要讓現有市議員的職務可持續性，而非政治決定，導致他們在還沒熟悉職務便已被撤換。

“現有法令並沒闡明市議員的任期期限，所以房地部會研究修訂。”

她今日在檳州國際會展中心，為配合第7屆亞太城市論壇（APUF-7）舉行的第二屆鞏固地方政府論壇主持開幕時，如此表示。

她稱，該論壇目的是為市議員與國、州議員提供一個交流及溝通平台，消弭執行任務時的互相猜疑。她也希望各地方政府自由擬定各地適用政策，促進地區管理和提高服務人民的績效。

她說，今日共有95個地方政府的3000代表出席論壇，大家將討論多項修訂法令建議，包括《1976年地方法令》。

“各州地方政府情況不同，如檳城與雪州較為繁榮，地方政府已有非政府組織的參與，如房地部早前展開的全國地方民主聯盟（DEKAT），也是由數個非政府組織代表組成理事會來協助房地部推動活動。”

與會嘉賓尚有檳州地方政府、房屋、城市及鄉村規劃委員會主席佳日星、檳島市長拿督尤端祥、檳州副州秘書拿督阿茲哈以及地方政府部總監諾英翰等。

祖萊達也在會上，為檳島市政廳推展一站式圖測委員會OSC 3.0+ ONLINE服務，並聲稱此便利有助快捷審批發展及商業建築圖測，促進地方發展及建立精明城市目標。

佳日星盼先考慮檳民需求

佳日星說，他將在行政議會討論財政預算案宣佈外國人在我國購屋門檻降至60萬令吉的提議，希望財政部及房地部能夠優先考量檳城人更需要建設可負擔房屋的需求。

他說，聯邦政府將與金融機構合作，為100億令吉的“先租後買”（RTO）融資計劃，給予首購族購買50萬以下房屋，檳州是非常支持，但這可能會造成房貸競爭，希望聯邦政府會以中、廉價屋的申請為優先。

他說，我國各州購屋指南有所不同，檳島與威省地方政府對外國人的購屋門檻也不同，如檳島平地屋300萬令吉、公寓100萬令吉，而威省平地屋則100萬令吉、公寓50萬令吉。

祖萊達認同佳日星的建議，並表示房地部將根據各州的房屋需求，並以B40低收入群作為優先考量。

至於有媒體詢及前首相納吉揶揄降低外國人置產門檻至60萬令吉，是否會加劇國內房產滯銷問題，祖萊達嘲笑納吉不了解實情。

她說，該建議是解決已建好、建造中的待售房屋滯銷問題，並非全新的房屋計劃。