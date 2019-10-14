富人所得稅調高至30% 財長：仍是本區域最低

（吉隆坡14日訊）財政部長林冠英說，盡管政府對國內年收入200万令吉以上的富人加征2%所得稅，我國稅率仍是區域最低。

他指出，世界銀行所建議的稅階更高，達35%。“盡管我們提高稅率至30%，但若与區域鄰國相比我們仍是最低的，但我們不采取突然和嚴厲的措施，我們只是保持在30%。”

林冠英今天在2020年財政預算案論壇上發表談話。

他說，政府認為這個漲幅在納稅人的能力范圍內。

林冠英上周五提呈預算案時宣布，收入200万令吉上者的所得稅征稅率從28%上調至30%，影響約國內2000名富人階級。

2020年財政預算案論壇由馬銀行、銀河-聯昌證券國際私人有限公司（CGS-CIMB Securities）和興業銀行集團（RHB）聯辦，旨在提供平台，讓政府官員、業界專家和企業分享其對預算案的看法和期望。

擬定3年財政路線圖

林冠英也說，雖然美國和中國貿易戰改變全球供應鏈方向和增加不确定因素，不過政府已擬定3年的財政路線圖，讓我國重返軌道和恢复經濟情況健全。

他說，政府正朝向2019年落實赤字占國內生產總值3.4%的目標邁進。

他今天在2020年財政預算案論壇中致詞時說，政府將2020年財政赤字占國內生產總值3.2%的目標修正為3%，不過中期仍有望達到2.8%。&

“從3%至3.2%听起來不多，不過請記住，在支出方面，這不只是要看花多少錢，而是要花在什么面。”

林冠英說，許多預算案中的措施不僅在短期內支持增長，而且也將為我國未來數十年的轉變中奠定必要的基礎。

他指出，這些措施符合最近發布的2030年共享繁榮愿景，即在共享繁榮之前先創造繁榮。

“在10年內提供100億令吉獎掖刺激企業和吸引外國投資，加上通過65億令吉創造就業計划來創造35万個就業机會，可讓國人重返工作和展開業務。”

“我上周提呈的2020年財政預算案概述了政府的政策方向。我的訊息很簡單：我國通過數碼化經濟進行重新工業化，更好地融合國際供應鏈和獎勵誠實作。”

林冠英說，我國需要更多私人投資在高价值領域，以促進更多生產力成長。