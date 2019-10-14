【1MDB民事訴訟案】高庭諭令交出照片 供納吉夫婦辨認扣押品

（吉隆坡14日訊）高庭今下令當局交出在一馬公司（1MDB）民事訴訟中，所扣押的物品彩色照和描述，以便供前首相拿督斯里納吉及夫人拿汀斯里羅斯瑪辨認哪一些是其個人購買和哪些是獲贈禮物。

今年5月，政府和警方入稟針對納吉夫婦等人士的兩項民事訴訟，尋求充公據稱是挪用1MDB資金購買的價值7億1100萬令吉名貴物品，包括27輛豪華轎車和一間房地產業。

納吉的代表律師丹斯里沙菲宜和羅斯瑪的代表律師依斯干達依布拉欣原是要求，讓他們的當事人親自檢查有關物品。

此項申請的答辯方，即法寧尤索夫副檢察司最初同意交出彩色照片，但條件是納吉夫婦放棄親自檢查有關物品的申請。惟這遭沙菲宜反對，因為如果沒照片，他們將無法諮詢其當事人，他們希望先讓他們取得照片。

他提到，法官可擇定案件過堂日期，屆時他們再告知法庭，有關照片是否足夠。

承審法官再尼馬茲蘭隨後批準沙菲宜要求，並諭令將照片先交給納吉和羅斯瑪律師。

法官也擇定此案於11月15日早上8時30分過堂，以聽取有關納吉和羅斯瑪是否能根據照片識別所有物品，或要繼續申請對有關物品進行實體檢查。

納吉是在7月18日入稟申請，要求起訴方提供或拍下彩色照片及附上完整描述，例如警方在今年5月17日扣押物品時一同發現的標簽、標誌、禮品卡、包裝及盒子。

納吉是基於一部分盒子、袋子和收納容器的內含物被扣押後已由原包裝移出，導致辨識時出現混淆而入稟申請；羅斯瑪和女兒諾雅娜則是在7月19日申請檢查被警方扣押的物品。