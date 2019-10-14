Sunny Coco 臉書道歉 提醒民眾網絡慎言

（新山12日訊）日前遭警方逮捕的網紅Sunny Coco，今日通過臉書承認此次的口誤，再加上有心人士炒作，才引起軒然大波。他提醒民眾今後在網絡發言需謹慎。

Sunnny Coco也就此事在臉書公開道歉。

他通過臉書指出，感謝大家過去一個月對他的關心與支持，而整件事情，他自認作為一個公眾人物，覺得有必要讓大家了解來龍去脈，並希望自己此次的事情可供民眾一個借鏡。

“我承認在此次事件上，我確實有口誤，再加上有心人士的炒作，使得事情燃起軒然大波，造成民間議論和輿論，在此，我針對我的事件對社會的影嚮，感到抱歉。”

另外，他坦承感謝警方在此事件處理方式，認為警方非常公正與專業，並沒有刁難他或者無禮對待他。

“在我和警方全力配合下，很快就完成錄取口供程序，如今我只是等待警方對此次事件進行提控，而我也應該對此事件負上責任，我將欣然接受，希望這個事件能夠就此告一段落。”

此外，他也強調，這段時間，他將給自己機會沉澱與思考，這事件給他最大的啟示是，雖然我國有言論自由，但也須謹慎發言，否則就必須承擔一切後果。

他也奉勸所有網友往後在網上發言時，必須三思，負能量的話少說，給整個網絡帶來更多正能量，社會才會變得更加和諧。

警方在日前證實，早前因自稱是24黨私會黨員的網紅“Sunny Coco”已被逮捕。

全國警察刑事罪案調查總監拿督胡茲爾日前指出，警方是在日前，在柔佛古來逮捕這名擁有拿督頭銜的52歲男子。

“警方已向法庭申請延扣他1天助查，並援引1966年社團法令43條文和1998年通訊及多媒體法令233法庭調查此案；嫌犯在今午完成錄供後，將會獲釋。”

不過，他也指出，雪州警方也需要這名嫌犯協助調查一起刑事恐嚇案。