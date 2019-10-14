吳岱融 檳租4千尺別墅嘆世界









（香港14日讯）60岁中佬吴岱融在无线新剧《牛下女高音》一改“奸角”戏路，与龚慈恩演两夫妇，他饰演听老婆话的宠妻男，其实现实中，他与鍾淑慧结婚25年，儿子亦21岁，两夫妻更加轻松，当他听得老婆一句“怕冷”，即在大马槟城租住一个面积4000多尺的临海别墅，上月底两夫妻更收拾行李移居当地，一大班朋友亦“陪搬”，先到大马踢球再新居入伙，有工作才返香港搏杀。

吴岱融在新加坡出世，1980年，他加入新广第5期演员训练班，毕业后成为新广及新加坡电视圈当红小生，1987年后毅然赴香港由零开始重头发展，出多部古装佳作，如《绝代双骄》、《玉面飞狐》，成TVB一线小生。

试住一年

日前完成“越洋搬屋”后受访，吴岱融笑言这间海景大宅是其Dream House，“屋子很大，环境好、吃东西又便宜，生活上我们都需要私人空间，所以考虑这间大宅，这次搬过来，打算先试住一年。（退休？）不会，总之香港有工作就飞回去！我们两夫妻都习惯了四海为家，哪里都住下，很享受。”他坦言夫妇俩结婚至今搬家达三四十次之多：“当年离开无线转战中国，番禺、大马、泰国、新加坡都住过几间屋，近年回流返港，在粉岭区买了间复式单位。”有传其身家达半亿港币（约2666万令吉），现阶段是半退休心态，他笑言：“够用就可以啦！”