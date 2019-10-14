沒向藥物管理局註冊 衛長：賣電子煙犯法

（吉隆坡14日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里說，管制電子煙的新法令成立之前，含尼古丁的電子煙目前是在1952年藥物銷售法令下受管制，若沒向藥物管理局註冊就販售含尼古丁的電子煙，等同於犯法。

他在國會下議院回應伊黨彭加蘭芝柏區國會議員阿末馬祖克時指出，在不獲批準下分銷及供應含尼古丁產品屬罪行，可被罰款不超過2萬5000令吉或坐牢不超過3年，或兩者兼施。

他說明，在1984年化妝品及毒品管制條例，分銷及供應含尼古丁產品，與其他藥物一樣需向藥物管理局註冊。

“目前在1952年毒藥法令只有藥房及制藥廠才可制造含尼古丁電子煙，不含尼古丁的電子煙則不受此法令所管制。在這個法令下，任何含尼古丁，包括液態尼古丁的產品都禁止售賣，除了有執照的藥房和有執照的制藥廠才允許制造。”

“制造含液態尼古丁電子煙也是一項罪行，可被罰款不超過3000令吉或坐牢不超過1年或兩者兼施。”

祖基菲里提到，電子煙業者反映不含尼古丁的電子煙不會影嚮健康，但這點仍有待專家證實。

他強調，電子煙會否影嚮健康備受質疑，因此以衛生部副部長李文材為首，由專家組成的監管電子煙委員會，將全面研究電子煙將帶來的健康影嚮及副作用。

他表示，已有研究顯示，電子煙將帶來副作用，美國及英國也已個別有28宗及1宗死亡案例，因此我們必須進行深入研究，才能探討是否有禁止售賣電子煙的必要。

至於不含尼古丁的電子煙，則會在新法令下受管制。他解釋，衛生部與國內貿易及消費人事務部將合作制定這個新法令，目前草案已交到總檢察署。

“在這個新法令下，各州煙草產品，無論是傳統香煙或是電子煙，18歲以下者依然禁止使用。”

研究結果顯示 30萬學生吸是電子煙

祖基菲里說，一份針對電子煙使用者的研究結果顯示，有高達19.1%，即30萬名學生是電子煙的煙民。

他進一步表示，在這項數據中，有25萬人是男學生，女學生則有5萬名。

不過，部長並沒說明這份研究的出處或公布年份。