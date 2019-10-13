大年神廟旁建電訊塔風波升溫 居民糾察險些打曹長









（雙溪大年13日訊）慶隆花園福德祠旁興建電訊塔風波升溫！

近百名居民今天下午在廟前展開糾察行動時，一度與廟宇理事會發生語言上的衝突，險些出手打人，連在場勸架的政治部曹長田富友也險些被“拖下水”，所幸警察巡邏隊及時趕抵現場，才平息這場風波。

怒吼記者拍照

私人電訊公司在慶隆花園福德祠旁邊的一塊空地建電訊塔，此舉引起附近居民不滿，其中幾人還一度動手要打田富友，幸好後者警覺性高，反手抓著幾人的手腕，才沒被打；當中一名抗議者還大吼，阻止正持手機準備拍攝上述暴力畫面的記者。

抗議者情緒失控，將怒氣全撒到警員、記者身上，場面一度失控；警方接獲消息後火速趕至現場維持秩序。經警方調解後，抗議者才願意坐下來與廟宇理事，以及電訊公司代表進行談判。

抗議者堅持說，“我們不要這個東西（電訊塔）！沒得商量，必須得拆！”

在場者包括雙溪大年市議員韋國良與李祥麟。

慶隆花園福德祠理事會主席張文強指出，他們今年6月與電訊公司簽下三年合約，違約就必須賠償該公司。

他解釋，大馬即將邁向5G網絡時代，建電訊塔只是為迎合更多的連接需求。

他補充，他們之前也做了詳細的調研，發現附近的學校、油站及住宅區等，設有多座的電訊塔，至今無任何決定性的科學根據能指出暴露在正常水平的電磁場會對健康造成有害影響。

他了解民眾抗拒電訊塔，怕帶來輻射影響健康，但其實電訊塔的射頻功率非常低，不至於對健康造成任何風險。

他強調，居民反應如此激烈，他將再次與理事會及電訊公司進行對話、商議，尋找合適的解決方案。

電訊公司代表則說，建設電訊塔是配合5G發展，該公司已鑒定在該區域建設電訊塔，即使不在廟宇範圍內，也是在廟旁的市議會管轄下的空地上建電訊塔，結果也是一樣。