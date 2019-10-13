疑欠債及家庭問題 華裔男從公寓8樓躍下

（波德申13日訊）41歲華裔男子疑欠債及受家庭問題所困，一時想不開從公寓8樓躍下！

這起意外是於昨晚10時許，在波德申一間度假公寓發生，死者是名41歲的華裔男子，來自波德申。

據了解，警方是接獲公寓管理單位投報，告知一名男子從高樓失足，而警方較後也派員到場展開調查工作。

波德申警區主任艾迪山指出，警方到場後，在公寓8樓尋獲一雙拖鞋，因此推測死者是從8樓跌落。

“經過初步調查，警方不排除死者是因財務及家庭問題所困，才選擇跳樓了結生命。”

他補充，由於此案沒有涉及刑事因素，警方將會以猝死案處理，死者遺體目前已送往波德申醫院太平間解剖。

給生命多一次機會

檳城心靈扶助協會

電話 / 04-2811108、04-2815161

周一至周五 / 3pm～12am

檀香愛心福利中心

電話 / 04-6429429

周一至周五 / 1pm～6pm；7pm～9pm

溫馨苑

電話 / 04-2109923、04-2109925

周一至周五 / 10am～12pm；1pm～3pm

周六 / 2pm～5pm

D'Home 精神健康協會

電話 / 04-6434432（英文面談預約）

周一至周五 / 9am～12pm

檳城基督徒關懷協會

電話 / 04-6567840（英文面談預約）

周一至周五 / 10am～3pm

馬來西亞博愛輔導中心

電話 / 04-2280709（檳城分會）

周二至周六 / 9am～6pm